Kristijan Golubović dobio ponudu od kriminalaca vrijednu 200.000 eura: Imali su samo jedan zahtjev...

Iako svoju prošlost nikada nije skrivao, i dalje ga povezuju s njom, pa mu povremeno stižu ponude za sumnjive akcije.

Izvor: Youtube printscreen / Farma

Pobjednik "Farme 8" Kristijan Golubović važi za žestokog momka sa beogradskih asfalta, koji se devedesetih godina družio sa najopasnijim momcima iz podzemlja i zbog kriminalnih aktivnosti odslužio više zatvorskih kasni. Nikada nije stidio da govori o svojoj prošlosti, ali je takav život ostavio i za sebe, pa danas zarađuje legalno iako povremeno dobija ponude sa one strane zakona.

"Ponuđen mi je 'posao' od 200.000 eura u susjednoj državi. Čovjek nosi kesu para tu i tu, tipovan je, sačekamo ga i izlupamo. Tip mi kaže: 'Ti znaš brate kako se to već radi. Uzme se kesa, daj meni šta daš 50 - 60 hiljada, ne moraš da mi daš čak ni pola, ostalo sve ide tebi'. Ja sam mu rekao: 'Hvala brate, ne treba' - ispričao je Golubović, pa dodao:

"Zaradiću tih 200.000 do kraja godine lagano, legalnim putem, ali ću znati da mi na vrata neće zakucati niko uniformisan sem poštara."

Novas od "Farme" uložiće u uzgoj pilića

Kristijan Golubović je osvojio pobjedu u poslednjoj sezoni rijalitija "Farma", a novac koji je zaradio odlučio je da uloži u uzgoj pilića.

Zajedno sa svojom izabranicom Kristinom, Kristijan je uložio sav prihod od rijalitija u adaptaciju i rekonstrukciju objekta u selu Gospođinci, nedaleko od Novog Sada. Prostrano imanje biće pretvoreno u farmu pilića, gdje će zajedno sa porodicom koja posjeduje ovo zemljište raditi na proizvodnji i brizi o životinjama.

"Ovo je velelepno zdanje, i kuća od 150 kvadrata u kojoj ćemo mi živeti i u kojoj ćemo smjestiti radnike. Ovdje je živjela jedna familija koja je do 50.000 pilića gajila na ovoj farmi, a te familije više nema u tom broju, i unuk se obratio meni da uđem u ovaj biznis, i nadam se da sam već mnogo toga učinio da ovo propalo imanje oživi, a sad je na meni da ga uredim", rekao je Kristijan.

