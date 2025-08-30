logo
Porodica Saše Popovića stigla na pomen: Suzana poljubila spomenik, pa se javila okupljenima, tu su ćerka i sin

Porodica Saše Popovića stigla na pomen: Suzana poljubila spomenik, pa se javila okupljenima, tu su ćerka i sin

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Na pomen Saše Popovića na Novom bežanijskom groblju stigla je i Suzana Jovanović sa ćerkom i sinom.

Porodica Saše Popovića stigla na pomen Izvor: MONDO/Matija Popović

Prošlo je pola godine od smrti Saše Popović, a kako običaji nalažu njemu se danas na Novom groblju na Bežaniji održava pomen.

Porodica Popović pristigla je na groblje, a ekipa monda.rs. zabilježila je trenutak kada je Sašina udovica poljubila spomenik i pripremila sve.

Pogledajte:

Suzana se javila okupljenima i pozdravila sa svima, dok se djeca ćerka Aleksandra i sin Danijel ne odvajaju od nje, a prisutna je i njena snaja Tijana.

