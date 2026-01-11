U Misisipiju je ubijeno šest osoba na tri različite lokacije.

Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

U Misisipiju u Sjedinjenim Američkim Državama je ubijeno šest osoba na tri različite lokacije, piše "Fox 26 Houston". Osumnjičen je mladić M. Mur (24) koji je napao tri različite kuće u Vest Pointu, a jedna od žrtava je i sedmogodišnja djevojčica.

Šerif okruga Klej, Edi Skor, je potvrdio ove informacije na konferenciji za medije. Naveo je da mu je ovo jedan od najtežih slučajeva u poslednjih 30 godina.

"Ovo potresa našu zajednicu. Za mene, u mojoj karijeri od skoro 30 godina, ovo je jedan od najtežih slučajeva na kom sam radio", rekao je Skot.

Prva pucnjava se dogodila u kući u Ulici Dejvid Hil gdje su ubijene prve tri osobe. Potom je ubijena djevojčica od sedam godina u kući u Ulici Blejk Roud nakon što je prvo pokušao da je siluje i na kraju su ubijene još dvije osobe u kući u Ulici Siloam-Grifit.

Zasad nije poznat motiv masakra. Istraga je u toku.