"Pogriješio je": Peja boravio u Opatiji, progovorio o Saši Popoviću i njegovim nekretninama

Autor Ana Živančević
0

Zoran Pejić Peja nedavno se osvrnuo na čelnika "Granda" i njegov stan koji je posedovao u Hrvatskoj.

"Pogriješio je": Peja boravio u Opatiji, progovorio o Saši Popoviću i njegovim nekretninama Izvor: YouTube/RED tv/printscreen

Voditelj Zoran Pejić Peja nedavno je boravio u Opatiji, gdje je imao ulogu voditelja na luksuznoj svadbi. Kako kaže, cijena po stolici bila je čak 250 eura. Tom prilikom osvrnuo se i na nekretnine koje je Saša Popović posedovao u ovom mondenskom ljetovalištu.

Pogledajte fotografije Zorana Pejića Peje:

"Radio sam jako lijepu svadbu, bogatu, o kojoj se priča. Neću da spominjem hotel u kojem je bila svadba. Škampi, dagnje, jastozi na terasi od 12 do 5 popodne, potom odmor od sat vremena i posle unutra u restoranu... Reći ću samo da je stolica koštala oko 250 eura", rekao je Peja.

Voditelj je priznao i da se u jednom trenutku našao u svojevrsnoj dilemi, ali i da mu je ubrzo postalo sve jasno.

"Proveo sam šest dana i pet noći u Opatiji i postavio sam sebi pitanje zbog čega je Saša Popović želio da živi u Opatiji i da ima svoj stan tamo", zapitao se Peja i istakao zbog čega misli da je Popović možda napravio grešku u izboru destinacije u kojoj je provodio više meseci godišnje.

"Pogrešio je zato što je tamo sve beton i kamen i nema pješčanih plaža. Ja na primer volim pješčane plaže. Međutim, tamo su sve milioneri, a milioneri se ne kupaju. Oni lijepo imaju svoje privatne bazene, svoje privatne spa centre. Sve imaju svoje privatno i oni ljudi jednostavno uživaju", zaključio je Zoran Pejić Peja.

Pogledajte kako je izgledala nekretnina Saše Popovića u Opatiji:

