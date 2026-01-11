Američka vojska napala ISIS u Siriji.

Izvor: X/BlackpillHQ/Printscreen

Američka vojska izvela je više vazdušnih napada u Siriji koji su bili usmjereni na islamsku državu ISIS, prenosi "Skaj Njuz". Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je napad izveden oko 12.30 časova po vremenu na istočnoj obali Amerike, odnosno 18.30 časova po srednjeevropskom vremenu.

Napadi su bili dio operacije "Udar sokola". Operaciju je odobrio američki predsjednik Donald Tramp kao odgovor na napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri 13. decembra 2025. godine.

"Ta zasjeda, koju je izveo terorista ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog civilnog prevodioca. Naša poruka ostaje snažna. Ako povrijedite naše borce, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudite da izbjegnete pravdu", navela je Centralna komanda u saopštenju.