"Pitao me je šta ako raskinemo": Suzana Jovanović o Saletovom dugu od 80.000 maraka i proročanstvu baba Vange

U razgovoru za magazin Scandal, Suzana je prvi put ispričala kako je pozajmila je Saši čak 80.000 maraka

U svojoj prvoj velikoj ispovjesti nakon smrti supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović otvorila je dušu i podijelila nepoznate detalje o njihovom životu, ljubavi i karijeri.

Iako je Popović važio za jednog od najbogatijih ljudi sa estrade, na početku njihove ljubavi, direktor Granda nije bio milioner.

"Sale je bio podstanar na 13 spratu. Opljačkali su ga, odnijeli su mu sve, a samo su mu ostavili pidžamu na krevetu. Iz tog stana prešli smo u kuću koju je kupio. Bila je neka komplikacija oko plaćanja, gdje nam se Brena našla i pomogla nam da izvršimo uplatu sa računa na račun", započela je pjevačica.

"Kasnije smo zajedno radili i zaradili. Zabavljali smo se, nisam ni slutila da ćemo ostati zajedno zauvjek. Kada smo krenuli da živimo, dala sam mu novac da može da vrati Breni, mislila sam nas dvoje ćemo lako. Tada mi je rekao: "Ti si luda", radilo se od 80.000 maraka u ono vrijeme", nastavila je Jovanovićeva.

"Pitao me je: "Šta ako raskinemo?", pa sam mu poručila: "Nema veze, ako si čovjek setićeš se da mi duguješ neke pare, pa ćeš mi vratiti kad budeš imao" i to je bilo sve što sam mu rekla", ispričala je Suzana za Scandal.

Suzana je istakla da se Saša nije dao do poslednjeg dana, ali da su im doktori rekli da ne znaju tačan uzrok, budući da je pazio na ishranu, da nije konzumirao alkohol, te su donijeli zaključak da je glavni uzrok njegove bolesti bio - stres.

Sin mi je rekao Mama, Sale vise da dise! Suzana Jovanovic detaljima bolesti i smrti Sase Popovica!

"Svi smo imali nadu do samog kraja, da se borimo. Ok, jeste rak želuca, endokrini, taj neki, ta neka dijagnoza. Kad sam ušla unutra i kad su i meni to rekli, ja sam krenula da se tresem, mislim otkud znam, zašto, zbog čega, milion pitanja sam sebi postavlja u sekundi. Ne znaju uzrok, niko ne zna uzrok, mi smo isto to pitali. Noćni život nije, loša ishrana nije, konzumacija nikakvih supstanci, alkohol nije, ne znaju. Oni prvo što kažu, ljudi stres je taj glavni okidaš kod svih nas. Gdje će nešto da pukne u organizmu i gdje će da se desi žarište. Da se nešto upali, da krene odatle da gori", ispričala je Suzana.

Suzana progovorila o imovini koju je stekla s Popovićem

Suzana je priznala da su još za života njenog supruga odlučili da prodaju apartmane u Opatiji.

"Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Djeca uopšte nisu voljela da odlaze tamo. Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra uopšte nije voljela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja… Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam videla da mu je lijepo. Onda smo donijeli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati", rekla je Suzana za "Scandal".

Baba Vanga mu sve rekla sem kad će umreti

"Nedavno mi je moj komšija Bane Obradović, bukvalno smo to pričali, na tu temu, i on meni kaže da je je igrom slučaja došao sa nekim čovjekom u kontakt koji je bio kod Baba Vange i koji je rekao da pouzdano zna i dokazano zna da ona nikome nije htjela niti znala da kaže kada će ko da umre, a da je uvjek govorila koju godinu više i ako je videla smrt, nije htjela da kaže, umrećeš kao što je Sale u sedamdesetoj, nego živećeš do osamdeset i šeste, tako da je to sve palo u vodu. Sve što mu je rekla, do smrti, sve se ispunilo, sve je tačno bilo, i ženidba i da će pod jednom kapom okupiti sve te pjevače, te svoje kolege što ima, da će svi pjevati, izdavati za njega, Grand produkcija, sve, sve, je tačno, da se neće oženiti prije četrdeset i neke", ispričala je Suzana za Scandal.