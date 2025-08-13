Suzana Jovanović će uskoro biti bogatija za skoro 1.000.000 eura: Evo šta planira da uradi Sašina udovica

Na Suzanin račun će zbog ovoga leći "masna" lova. Udovica Saše Popovića otkrila planove.

Izvor: Kurir

Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović odlučila je da će prodati skoro sve luskuzne automobile koje je za života direktor i osnivač Granda kupio - i to zbog jasnog razloga.

Poznato je da je Saša za života bio kolekcionar skupocjenih automobila među kojima su i oni čija vrijednost je 500.000 eura. "Lambordžini", "ferari", "porše", sve ove automobile, čija vrednost je blizu milion eura, Suzana je odlučila da proda.

"Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od dece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja."

Suzana je otkrila i zbog čega će prodati Sašine "ljubimce" koje je godinama unazad uvrstio u svoju kolekciju.

"Djeca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim 'smarta', tako da meni ni 'ferari', ni 'lamborgini' nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primijećena. Živim za druge stvari koje nemaju cijenu – okrenuta sam Bogu i duhovnim vrijednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrednije", rekla je Suzana Jovanović za Skandal.

Od cijena da se zavrti u glavi

Podsjetimo, Saša Popović je ranije govorio da poseduje vozni park u vrijednosti od oko 900. 000 eura, a za Grand je otkrio od kada datira njegova ljubav prema luksuznim automobilima.

"Kada smo 1983. godine krenuli na onu veliku turneju, puno smo para zarađivali. Milione. I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze. U to vrijeme je sve išlo preko tzv SDK, pa preko žiro računa i imali smo zaista puno para, ali to su bile godine pod sloganom 'imaš kuću, vrati stan'. Imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš ni lokale jer su u državnom vlasništvu. Gdje smo trošili pare? Na automobile. Ja najviše. Prvi sam kupovao sve modele Mercedesa '83, četvrte, pete… Od tada mi je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 1993. kada sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot. Bez ijednog dinara i bez ijedne marke i četiri godine sam se vozio autobusom", ispričao je jednom prilikom Saša Popović.

Saša Popović bio je ponosni vlasnik brojnih skupocenih automobila. U njegovoj kolekciji nema čega nema - od Ferarija, Lamborginija, Mercedesa... Jedan od poslednjih automobila koji je pazario krajem decembra 2023. godine, je moćni, crveni Ferari za koji je iskeširao čak 500.000 eura.