"Tražiću da se utvrdi očinstvo": Šok izjava Ivana Marinkovića posle skandala s Kulićkama

Ivan Marinković biće ravnopravan takmičar Elite 9.

Samo nekoliko trenutaka prije nego što će u zgradu Pinka doći Ivan Marinković, novi učesnik Elite 9, došla je Miljana Kulić, koja je osula paljbu po ocu njenog djeteta.

Ona je rekla kako Željko više neće biti dio Ivanovog života, što je Marinković odmah prokomentarisao.

"Toliko mi je to više degutantno. Čujem se i sa Marijom, ista priča isto sve. Posle će neko meni da kaže: "Ivan kroz svaku sezonu koristi tu medijsku priču". Ne znam koji mozak u ovoj državi može da zamisli da meni treba priča, pogotovo preko djeteta. Izbjegavam o tome da pričam unutra, valjda treba drugim stvarima da se bavim unutra. Ne želim da dokazujem da se stvarno maksimalno trudim, naravno Marija i Miljana imaju neke druge priče i sada sam siguran da one stvarno traže pred svaku sezonu da to bude frka. To će sada da bude čim uđem udarci, tuče i haos. Nadam se da će se to sankcionisati ove godine", rekao je Ivan.

Marinković je priznao da je imao plan da sa sinom Željkom ode do škole i zajedno sa mališanom bude tu kada dijete krene u prvi razred, ali od ovog plana nema ništa.

"Evo Željko kreće u prvi razred i sve smo dogovorili, evo naprasno se juče sve preokrenulo. Otišla u totalnu kontru i počela da me vrijeđa. Ne može da diktira mojim životom, dijete je najvažnije, da li ću ja da idem i da li sam bio u situaciji da idem ili nisam... Ako dam pare, malo si dao, ako ne dam ne valja. Ne može više tako.

Juče mi je Miljana javila da putuje i da vodi Željka na more pa da on neće ići u školu od 1. septembra. Htio sam da mu donesem moje slike iz prvog razreda da vidi kako je to izgledalo i da mu kažem da su to trenuci koji se pamte, a izgleda da neće da ide. Da li ona mene laže, pa da posle ispadne da sam opet ja taj koji nije došao, ne znam", rekao je Marinković.

"Neće Kulići da mi kroje sudbinu"

Kako je naglasio neće ići u Niš, jer Kulići vode Željka u Hurgadu.

"Ja jednostavno nemam ništa sa Miljanom da bih morao nju da trpim. Ona priča o očinstvu, e hoću i ja da se utvrdi očinstvo. Ako hoće alimentaciju, onda ćemo da idemo po zakonu da dijete povremeno dolazi kod mene. Da ja odem po njega u Niš da ga dovedem, a ne da me Kulići uslovljavaju da li ću da budem kod njih i gdje ću da budem", rekao je Ivan.

