"Smeće narkomansko, i ona tvoja štakorka sestra, ideš na sud": Marija Kulić zabranila Ivanu kontakt sa Željkom

Marija Kulić objavila je privatne prepiske koje je razmijenila sa Ivanom, ocem njenog unuka Željka.

Izvor: pink tv / screenshot

Marija Kulić oglasila se na društvenim mrežama i podijelila prepiske sa Ivanom Marinkovićem, koji joj je ranije obećao da će doći u Niš kako bi ispratio sina Željka u prvi razred.

Na svom Instagram profilu Marija je objavila poruke koje je slala Ivanu, a u kojima ga je nazivala pogrdnim imenima.

"Odronu, smeće narkomansko, koga ti da ispratiš u školu? Ti, odronu, nisi pozvao dijete mjesec dana da ga vidiš je*ali te kučići u ista ta usta što samo jedu g**na. Go**aru, posle ovoga da nisi pozvao nikoga više od nas. Ti si mislio da ću da ti pređem preko laži za more i preko toga da dete ne pozoveš od rođendana. Šugljo šugava evo nas**la sam se u patike od 6.000 dinara. Kome treba tvoje prokletija?", brutalna je bila Marija.

"I ona tvoja štakorka sestra, ona šuga treba da bude sama. Je**m vas u usta šugava prokletnici. Ti ćeš šugljo na sud i pored toga te neće biti nigdje u životu djeteta. Narkoman, alkoholičar i kockar i nečovjek neka truli u svojim parama jer su ga se odrekli svi. Jel ti jasno smeće jedno kontejnersko? Poći će u školu kad ja kažem, a ne kada kreću svi. Kada odeš tamo gdje treba, da te naše oči ne vide negdje u blizini. Ide dijete da uživa još 15 dana, daleko od granica države", pisalo je u porukama.

"Pratiću Željka u prvi razred"

Podsjetimo, Ivan je nedavno rekao da je sa Marijom u fenomenalnim odnosima, dok sa Miljanom nema kontakt. On je objasnio i da Željka nije vodio na more jer je imao finansijske probleme.

"Nisam obećao da ću ispratiti sina prvi dan škole, to se podrazumijeva, obećanje je bilo da ga vodim na more. On je bio sa bakom i mamom na moru. To je riješeno, čujem se sa Marijom, idem naravno sledeći petak da ga ispratimo konačno u prvi razred. Sa Miljanom se ne čujem, jer umije da lupeta svašta, ja više nemam živaca da igram toplo-hladno sa njom. Pokušavam da budemo u normalnim odnosima. Sa njom je to teško, probaću opet da to bude bez ikakvih tenzija, da nam prioritet bude moj odnos sa Željkom. Da se Miljana tu puno ne miješa, da mi ne daje neke savjete, jer stvari stoje kako stoje", rekao je tada za "Blic".