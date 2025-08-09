Desingerica progovorio o honoraru za "Pinkove zvezde": Otkrio detalje ugovora i šta Željko Mitrović traži od njega

On je naveo da je učestvovao u odabiru žirija.

Dragomir Despić Desingerica prihvatio je ulogu člana žirija u "Pinkovim zvezdama", a sada je otkrio kako je došlo do saradnje sa Željkom Mitrovićem i da li je imao posebne uslove prije potpisivanja ugovora.

"Imao sam zahtjev da bude dobar žiri, to mi je bilo bitno, a ne da bude neka sprdnja. Njegov zahtjev je bio da moj dio posla maksimalno dobro uradim i lako smo se mi dogovorili oko svega. Svako tu radi svoj posao maksimalno dobro, isto i on. Sve je pripremio, a ja ću svoj dio uraditi kako treba. To je sve profesionalni nivo saradnje, zna svako šta treba da se radi i nema nekih oscilacija", rekao je Desingerica.

U žiriju će se naći i Zorica Brunclik i Dragan Stojković Bosanac.

"Ne razmišljam o tome uopšte jer se generalno žiri uklapa prema meni. Radiću to najbolje što znam kada krene i to je to, spontano. I mene zanima kako će to sve da izgleda, rekao je i otkrio da li postoji neko ime u žiriju za koje mu nije drago što će biti dio programa."

"Ne, žiri mi se u principu sviđa zato što sam većinskim dijelom učestvovao u tom nekom odabiru. Tako da mi ne smeta ništa."

Progovorio je i o honoraru kao članu žirija u "Pinkovim zvezdama".

"Nemam neke parametre šta je zapravo dobar honorar. U principu, bavim se muzikom i imam dosta posla i zarađujem, tako da su moji parametri za honorare dosta izopačeni. Više mi je do toga što je dobar gas, a ne do para", istakao je Desingerica.

Bosanac: "Ne znam ko je Desingerica"

"Ne znam ko je Desingerica, nisam ispratio. Nije me briga ko će sjedeti pored mene u žiriju, iskreno. Tu sam da radim, ostalo je manje važno", rekao je Dragan nedavno.

Dragan Stojković Bosanac napustio je "Zvezde Granda" i potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem za "Pinkove zvezde".

Njegov honorar je navodno 60.000 eura.

Bosanac je donio odluku da poslije nekoliko godina ne bude više član muzičkog takmičenja, a sada se tim povodom prvi put oglasio.

