Desingerica žestoko izvrijeđao Bosanca: Snimanje Pinkovih zvezda nije ni počelo, već nastao haos

Dragan Stojković Bosanac je nedavno izjavio da ne zna ko je Desingerica, na šta je sada reper žestoko uzvratio

Dragan Stojković Bosanac napustio je muzičko takmičenje Zvezde Granda kako bi sjeo u žiri Pinkovih zvezda, a u prvim izjavama o transferu dotakao se i novog kolege - Desingerice.

Bosanac je izjavio da "ne zna ko je to", na šta je sada reagovao i Dragomir Despić.

"Prvo i osnovno, neću ja biti u žiriju s njim, nego on sa mnom, isto kao i svi ostali članovi. Iskren da budem, ne znam ko je taj čovjek. Znam da ima brkove kao moj bivši kolega, ali nije mi poznato čime se bavi", rekao je Desingerica i dodao:

"Zaista mi nije bitno da li neko zna ili ne zna ko sam, to mi ne mijenja ništa u životu. Ipak, mislim da bi Bosanac imao bolji marketing i da bi bio u boljem gasu kada bi rekao svoje iskreno mišljenje. Ljudi ne vole kad neko ide u tom smjeru kojim je on krenuo. Fura takvu vrstu marketinga da navodno nije upućen u neke stvari koje su opštepoznate i prihvaćene, ne samo kada je muzika u pitanju nego i generalno. Ipak, svako tjera svoj marketing onako kako misli da treba, a to će mu se odraziti na komentare publike. Narod će shvatiti da li se folira ili je iskren. Mene to ni najmanje ne remeti, mogu samo da mu dam savjet kako da postigne to da ga svi vole, umjesto da ga prozivaju", zaključio je Despić za Alo.