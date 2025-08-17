"Poslednje dane proveo je u Beogradu": Slavni glumac se potresnom porukom oprostio od čuvenog Dan Tane

Džejms Vuds je na Iksu napisao emotivnu poruku posvećenu svom dugogodišnjem prijatelju.

Izvor: Youtube

Den Tana, srpsko-američki biznismen rođen pod imenom Dobrivoje Tanasijević, preminuo je u privatnoj bolnici u 91. godini.

Osim što je Dobrivoje u mladosti bio talentovani fudbaler, glumio je u nekoliko filmova "The Enemy Below", "Rin Tin Tin" i "Nedodirljivi" (The Untouchables"), a u Los Anđelesu je imao restoran italijanske hrane, koji su posjećivale najveće zvijezde Holivuda, sa kojima se u međuvremenu i sprijateljio.

Brojne javne ličnosti oprostile su se od Dobrivoje na društvenim mrežama, a jedan od njih je i slavni holivudski glumac Džejms Vuds, koji nije skrivao tugu u potresnoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Maybe the saddest news I could share. I lost one of my dearest friends today. The legendary true force of nature, Dan Tana, has passed away. Dan and I met in 1992 and became lifelong buddies. In his last years he moved back to Belgrade, but we never lost touch. RIP, dear prince.pic.twitter.com/vClkoqssue — James Woods (@RealJamesWoods)August 16, 2025

"Možda najtužnija vijest koju mogu da podijelim. Danas sam izgubio jednog od svojih najdražih prijatelja. Legendarna, prava sila prirode, Dan Tana, preminuo je. Dan i ja smo se upoznali 1992. godine i postali prijatelji za cijeli život. U svojim poslednjim godinama vratio se u Beograd, ali nikada nismo izgubili kontakt. Počivaj u miru, dragi prinče", napisao je Džejms, a oproštajne poruke samo su se nizale ispod objave.

Ko je Džejms Vuds?

Džejms Vuds, slavni holivudski glumac, zvezda je brojnih ostvarenja, a među njima su "Salvador" i "Duhovi Misisipija". Zanimljiv je podatak da je Vudsu IQ čak 181. Ovaj rezultat čini ga inteligentnijim od Alberta Ajnštajna i Stivena Hokinga, pa mnogi komentarišu da je glumac pravi genije.

U više navrata je govorio o tome da nikada nije želio da se bavi naukom jer najviše voli upravo glumu.

Džejms Vuds se početkom godine rasplakao tokom intervjua za CNN dok je govorio o razornom požaru u Pacifik Palisadu u Los Anđelesu, koji je uništio njegov dom, ali i brojne domove poznatih, a požar je tada opustošio brojne djelove pomenutog grada.