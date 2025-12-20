Rusija trenutno kontroliše oko 20% ukrajinske teritorije, uključujući veći dio Luganska i Donjecka, delove Zaporožja i Hersona, kao i Krim, koji smatra svojom teritorijom.

Američke obavještajne službe upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava da zauzme cijelu Ukrajinu, ali i da proširi svoj uticaj na zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza koje su sada članice NATO-a. Prema saznanjima šest izvora upoznatih sa američkom obavještajnom zajednicom, ovi ciljevi ostaju nepromijenjeni, uprkos tvrdnjama nekih pregovarača da je Moskva spremna za mir.

Rusija trenutno kontroliše oko 20% ukrajinske teritorije, uključujući veći dio Luganska i Donjecka, delove Zaporožja i Hersona, kao i Krim, koji smatra svojom teritorijom. Planirani mirovni sporazumi predviđaju određene bezbjednosne garancije za Ukrajinu, uključujući ograničenje oružanih snaga na 800.000 pripadnika, podršku SAD i američke vazdušne patrole. Međutim, predsjednik Zelenski izrazio je oprez i postavio pitanje šta će te garancije zaista omogućiti.

Pregovarači SAD, uključujući Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, već nedeljama vode razgovore sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima, a tokom vikenda planiran je sastanak sa ruskim predstavnicima. Iako je postignut određeni napredak, ostaju značajne razlike po pitanju teritorija, a neki zvaničnici upozoravaju da Putin možda neće pristati na manja rješenja od onoga što je već osvojeno.

Marko Rubio, sekretar za spoljnu politiku SAD, naveo je da je cilj pregovarača da utvrde zajedničke tačke oko kojih bi se strane mogle složiti, ali ističe da konačni sporazum zavisi isključivo od Ukrajine i Rusije.

Evropski lideri i obavještajne agencije podržavaju američke procjene, naglašavajući da su Poljska i baltičke zemlje posebno zabrinute da bi mogle biti prve na udaru potencijalnog širenja ruskog uticaja.