Centralna Azija ima ogroman geopolitički i ekonomski značaj, ali i veliki potencijal za obostrano korisne poslovne inicijative. Drago mi je što je potpisano više od 150 dokumenata javnog i privatnog sektora – naglasila je Takaiči.

Japan i pet zemalja Centralne Azije dogovorili su se danas o razvoju transportne rute koja povezuje region sa Evropom bez prolaska kroz Rusiju, s ciljem osiguranja stabilnog snabdijevanja kritičnim mineralima i izvorima energije. Takozvani "Kaspijski morski put" treba da obezbijedi stabilne tokove retkih metala, nafte i prirodnog gasa.

Zemlje su usvojile "Tokijsko saopštenje", kojim se naglašava dekarbonizacija, olakšavanje logistike i saradnja u razvoju ljudskih resursa. Premijerka Japana Sanae Takaiči istakla je da međunarodna situacija drastično utiče na značaj regiona kao ključne trgovačke rute između Azije i Evrope, dodajući da Japan planira pokretanje novih poslovnih projekata ukupne vrijednosti tri biliona jena (oko 16 milijardi eura) u narednih pet godina, uz saradnju i u oblasti veštačke inteligencije.

Samit je prvobitno bio planiran za avgust 2024. u Kazahstanu, ali je odložen nakon što je tadašnji premijer Fumio Kišida otkazao putovanje zbog upozorenja na mogućnost velikog zemljotresa u Japanu.