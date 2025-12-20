Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na situaciju u vezi sa sankcijama NIS-u.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram profilu i poručio da je ponosan na građane i na snagu države koja je, uprkos izuzetno složenim okolnostima, uspjela da očuva stabilnost energetskog sistema i nakon više od 70 dana bez dotoka nafte.

"Ponosan sam na građane i na snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspijeva da održi punu stabilnost našeg energetskog sistema. Posle važnog sastanka koji smo danas imali, vjerujem da smo za korak bliže rješenju ove izuzetno komplikovane situacije“, kazao je Vučić.

Predsjednik je takođe istakao da je danas održan važan sastanak na kojem su razmatrani naredni potezi u vezi sa energetskim snabdevanjem, ističući da vjeruje da je Srbija sada korak bliže rešenju izuzetno komplikovane situacije.