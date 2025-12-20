Od ukupnog iznosa, 74,76 odsto izdvojeno je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji, dok se 25,24 odsto nalazi na računima CBCG u inostranstvu.

Obavezna rezerva banaka u Crnoj Gori na kraju novembra iznosila je 330,18 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u oktobru, koji predstavljaju osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosilo je 6,05 milijardi eura. Od toga se 85,21 odsto odnosi na depozite po viđenju, a 14,79 odsto na oročene depozite.

Obavezna rezerva obračunava se primjenom stope od 5,5 odsto na depozite po viđenju i oročene do jedne godine, odnosno 4,5 odsto na depozite oročene na period duži od godinu. Na depozite sa ročnošću dužom od godinu, ali uz mogućnost razročenja u kraćem roku, primjenjuje se stopa od 5,5 odsto.

Bankama je omogućeno da do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve koriste beskamatno za održavanje dnevne likvidnosti, uz obavezu da sredstva vrate istog dana.