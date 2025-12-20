Novi podaci ukazuju da je za pet godina smanjen šverc cigareta za 700 tona

Izvor: MneStat

Legalna prodaja cigareta u Crnoj Gori porasla je sa oko 600 tona na oko 1.350 tona u 2025. godini, što predstavlja rast od 125%. Na prvi pogled, ovo bi moglo sugerisati da građani CG naglo više puše, ali prosta logika i svakodnevno iskustvo govore suprotno.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u periodu 2020–2025. broj pušača u Crnoj Gori nije rastao, već je blago smanjen, što potvrđuje početnu tezu. Nije došlo do povećanja broja pušača niti do značajne promjene u prosječnoj potrošnji po osobi, već je smanjeno crno tržište i šverc cigareta, koje je ranije činilo značajan dio ukupne potrošnje.

Prihodi države od akciza na duvanske proizvode u istom periodu porasli su znatno više — sa 45,56 miliona na oko 131,4 miliona eura (procjena za 2025. godinu), što predstavlja rast od približno 188%. Veća količina legalno prodatih cigareta znači da država ostvaruje znatno veći prihod po paklici, dok realna potrošnja po stanovniku nije ni blizu duplo veće nego ranije. Prelazak potrošnje iz sive ekonomije u legalne tokove dodatno doprinosi rastu prihoda. Jasno je da je razlika u naplati između 2020. i 2025. godina ranije išla direktno u džepove švercera.

Drugim riječima, rast legalne prodaje od 125% i rast naplate akciza od 188% jasno pokazuju da nije riječ o eksploziji pušenja, već o efikasnijoj fiskalnoj politici i boljoj kontroli tržišta. Država sada vidi i oporezuje ono što se ranije trošilo nelegalno.

Zaključno, statistika o prodaji i akcizama potvrđuje da stanovništvo nije počelo duplo više da puši, već da Crna Gora kroz jaču naplatu i povećane akcize ostvaruje značajan fiskalni benefit, dok je siva ekonomija znatno smanjena, poručuju iz MNE stata.