Marko Rubio, američki senator i glavni savjetnik za nacionalnu bezbjednost, istakao je da je postignut određeni napredak, ali da još uvijek postoji dug put pred pregovaračima. „Na kraju, oni sami moraju da postignu dogovor.

Izvor: X/HanzoNasan/printscreen

Na Floridi se danas sastaju delegacije Rusije i SAD u okviru najnovijih pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Rusku delegaciju vodi Kiril Dmitrijev, dok američku predvode Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Pregovori dolaze nakon jučerašnjih razgovora američkih, ukrajinskih i evropskih zvaničnika o mirovnom planu koji je izazvao određenu nadu u okončanje sukoba koji traje od februara 2022. godine.

Najviši ukrajinski pregovarač Rustem Umerov izjavio je da su američki i evropski timovi u petak postigli dogovor da nastave zajedničke napore. „Dogovorili smo se sa našim američkim partnerima o daljim koracima i nastavku zajedničkog rada u skorijoj budućnosti“, naveo je Umerov na Telegramu, dodajući da je o razgovorima obavijestio predsjednika Volodimira Zelenskog.

Marko Rubio, američki senator i glavni savjetnik za nacionalnu bezbjednost, istakao je da je postignut određeni napredak, ali da još uvijek postoji dug put pred pregovaračima. „Na kraju, oni sami moraju da postignu dogovor. Mi možemo samo pomoći da se utvrde zajedničke tačke i na tome ulažemo mnogo energije“, rekao je Rubio.

Prethodni pregovori održavani su u privatnom klubu Stiva Vitkofa na Floridi. Ruski izvori navode da je susret Dmitrijeva sa ukrajinskim predstavnicima isključen, dok američka strana ističe da se diskusije fokusiraju na bezbjednosne garancije za Kijev.

Sastanci i razgovori će biti ključni za definisanje uslova okončanja sukoba, ali ostaje nejasno da li Moskva prihvata kompromis, s obzirom na ranije zahtjeve Vladimira Putina da Ukrajina odustane od NATO ambicija i povuče se iz četiri sporne regije.