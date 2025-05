Rafael Nadal dočekao je Novaka Đokovića na svom oproštaju na Rolan Garosu. Imao je za njega poruku koju će sigurno zapamtiti.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković bio je prisutan na tribinama stadiona "Filip Šatrije" na spektakularnom oproštaju Rafaela Nadala od Rolan Garosa. Dok se osvajač 14 grend slem titula obraćao Parizu bilo je mnogo suza, i na njegovom licu i u gledalištu, gdje je bio prisutan Novak Đoković.

U jednom trenutku, Nadal mu se direktno obratio, kao svom najvećem rivalu, sa kojim je osvojio zbirno čak 46 grend slem titule.

"Poslije ovoliko godina i borbe za sve, nevjerovatno je kako vrijeme promijeni perspektivu. Novače, ti to još ne znaš, Endi zna, sa Rodžerom često pričam o tome, drugačija su osjećanja kada završite karijeru. Nevjerovatna rivalstva smo imali, pokazali smo svijetu da je moguće da u isto vrijeme budete rivali i da poštujete kolege. Mnogo mi znači što ste ovdje", dirljivo je govorio Španac.

Poslije 60 međusobnih mečeva (skor 31-29 za Srbina), Nadal je iskreno priznao i Đokoviću i svim svojim protivnicima.

"Namučili ste me mnogo na terenu, gurali do ivice. Tenis je samo sport, samo igra na kraju dana. To je poruka svijetu, da možemo da budemo dobri prijatelji i pored rivalstva. Hvala vam mnogo na svemu svih ovih godina. Siguran sam da ćemo raditi pozitivne stvari za sport i da ćemo raditi dobre stvari za tenis", kazao je Španac.

U Nadalovu čast na "Šatrijeu" će zauvijek ostati otisak njegovih stopala, kao najvećeg šampiona koga je Pariz imao.

Pogledajte fotografije sa njegovog oproštaja i koreografiju na tribinama u čast "kralja šljake".

Nadalove oproštajne riječi bile su dirljive, konkretne i u dobroj mjeri upućene njegovim najbližima. Posebnu poruku imao je za Tonija Nadala, svog strica i trenera sa kojim je pisao istoriju tenisa. Priznao mu je da je zbog njega plakao, ali i da bez njega ne bi bio tu gdje jeste.

Đoković se pridružio ceremoniji zajedno sa Rodžerom Federerom i Endijem Marejem, svojim doskorašnjim trenerom.

Rafa Nadal će ove godine prvi put gledati Otvoreno prvenstvo Francuske kao gledalac, što mu sigurno neće biti lako. Đokovićeva konferencija prije oproštajne ceremonije je odgođena, ali je Srbin našao način da pošalje Špancu poruku za kraj.