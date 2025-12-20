Mađarski premijer Viktor Orban kritikovao je zapadne lidere zbog podrške Kijevu i doveo u pitanje ko je započeo rat u Ukrajini, kao i ko snosi glavnu odgovornost.

Izvor: Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban juče je pokušao da dovede u pitanje ko je započeo rat u Ukrajini, kritikujući zapadne lidere zbog njihove podrške Kijevu. Orban smatra da lideri Evropske unije svoju podršku opravdavaju predstavljanjem Ukrajine kao male, napadnute zemlje, što, prema njegovim riječima, nije tačno.

"Nije jasno ko je koga napao"

"Mnogi misle da je to veoma lijepa stvar, moralno ispravna stvar - pomoći jednoj maloj zemlji koja je napadnuta. Naravno, ona nije ni tako mala, a nije ni jasno ko je zapravo koga napao. U svakom slučaju, riječ je o zemlji koja je izložena nasilju i kojoj mi sada pomažemo", rekao je Orban.

“It’s not clear who attacked whom,” Hungarian PM Viktor Orbán said today at a presser on the Russia–Ukraine war, after an EU summit where he opposed any financial help for Ukraine. He’s escalating his rhetoric, for the first time openly questioning that Russia started the war.pic.twitter.com/liuQGa0Dsm — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs)December 19, 2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo je branio invaziju na Ukrajinu, koju je pokrenuo u februaru 2022. godine, navodeći da su ciljevi Moskve „oslobađanje Donbasa od kijevskog režima“ i „demilitarizacija i denacifikacija“ zemlje. Na godišnjoj konferenciji za novinare održanoj juče, Putin je rekao da se Rusija ne smatra odgovornom za smrt ljudi, optužujući vladu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za „državni udar“.

Komentari ruskog predsjednika izazvali su oštru reakciju iz Kijeva. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na društvenim mrežama je poručio da su Putinove tvrdnje „jednako ‘nejasne’ kao što je bilo i za mađarsko rukovodstvo 1939. godine“.

Istovremeno, samit Evropskog savjeta donio je odluku o zajedničkom zaduživanju od 90 milijardi eura za finansijsku pomoć Ukrajini, ali Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su da ne učestvuju, čime je dodatno oslabljeno jedinstvo EU. Potez lidera ovih zemalja dolazi u trenutku kada unija nije uspjela da postigne dogovor o korišćenju više od 200 milijardi eura zamrznute ruske državne imovine za pomoć Ukrajini.

Pred samit, mađarski premijer Viktor Orban otkrio je da ga je Putin upozorio na moguće protivmjere Moskve ukoliko EU iskoristi rusku imovinu za Ukrajinu. „Snažan odgovor će uslijediti, koristeći sve instrumente međunarodnog prava, uzimajući u obzir stav svake pojedinačne države članice Unije“, citirao je Orban riječi ruskog predsjednika. Na taj način, Orban je istakao da su se Mađari zaštitili, balansirajući između evropske politike i pritisaka Moskve.