Najbolji igrač Novog Pazara napustio je klub i prešao u Sarajevo.
Najbolji igrač Novog Pazara, bivši reprezentativac Srbije Adem Ljajić (33) definitivno prelazi u Sarajevo. Oprostio se tim povodom od kluba iz svog rodnog grada, u koji se vratio u septembru 2023. i u kojem je izazivao euforiju svaki put kada bi zaigrao.
Bivši srpski internacionalac i as Partizana, Fiorentine, Intera i Rome izrazio je zahvalnost svima u klubu, počev od čelnika Rasima Ljajića, pa do saigrača i navijača, a uz to je obećao da će se vratiti.
"Prije dvije godine sam obećao Evropu - a danas obećavam da ću se vratiti opet, da zajedno sanjamo", napisao je on.
Ljajić je na ovaj način i formalno napustio Novi Pazar, sa kojim je ovog ljeta prvi put nastupio u Evropi i u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu sa saigračima doživio poraz u dvomeču protiv Jagjelonije.
U Sarajevu ga čeka najveća plata u istoriji kluba sa Koševa od 600.000 eura. Sarajevo sa njim želi da osvoji prvu titulu šampiona BiH od 2020. godine. Ljajić, nekadašnji biser Partizana, oprostio se od Pazara ovim riječima:
"Navijače Novog Pazara molim jedno"
"Da počnemo ovako... Prije svega bih se zahvalio ljudima iz kluba, na čelu sa Rasimom Ljajićem, koji su doveli ovaj klub tu gdje jeste i omogućili da ja imam gdje da se vratim i igram kvalitetan fudbal. Hvala stručnom štabu i svim trenerima za ove dvije godine koji su bili dio FK Novi Pazar, a posebno Vladimiru Gaćinoviću, koji je donio nešto veliko u grad i klub".
"Hvala svim navijačima. Hvala Zapadu na svakom aplauzu za ove dvije godine. Hvala Torcidi i Ekstremima za svako spominjanje mog imena na Sjeveru — neću vam to nikada zaboraviti. E sad — hvala mojoj braći sa Istoka. Bili ste tu od prvog dana, i na našem stadionu i u gostima. Sa vama je sve ovo bilo mnogo lakše".
"Vas sam ostavio za kraj — moje saigrače. Hvala vam svakom ponaosob za svaki minut proveden na terenu, u karantinu, u svlačionici. Mnogo ste mi dali. Ne samo meni, već i klubu, gradu i ljudima koji vole fudbal u Novom Pazaru — a ima ih mnogo".
"Znam da ćete nastaviti da dajete maksimum za naš FK Novi Pazar, a navijače molim da nastave da vas bodre i podržavaju, jer vi to zaslužujete. Za kraj još jedno obećanje: Prije dvije godine sam obećao Evropu — a danas obećavam da ću se vratiti opet, da zajedno sanjamo".
"Do sledećeg viđenja, Vaš kapiten!", napisao je Adem Ljajić.