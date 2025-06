Zorica Brunclik otkrila čija je ideja obnova bračnih zavjeta: Sve je počelo kao šala, sad spomenula i peto dijete

Legenda narodne muzike Zorica Brunclik i istaknuti estradni umjetnik Miroljub Aranđelović Kemiš odlučili su da nakon 40 godina zajedničkog života i ljubavi organizuju veliku svadbu i obnove bračne zavjete.

Izvor: Instagram / zoricabrunclik_official

Vijest da su legenda narodne muzike Zorica Brunclik i istaknuti estradni umjetnik Miroljub Aranđelović Kemiš odlučili da nakon 40 godina zajedničkog života u čast njihove ljubavi organizuju veliku svadbu, i obnove bračni zavjet, glavna je tema u medijima.

Svadba vijeka održaće se u nedelju, 29. juna, a Zorica se proteklih nekoliko dana oglašavala putem svog Instagram profila i otkrivala detalje finalnih priprema, tek toliko da zagolica maštu naciji koja s nestrpljenjem iščekuje ovaj prelijepi svečani čin.

Muzička zvijezda ne krije uzbuđenje povodom velikog veselja koje nam se bliži, a sada je javnosti otkrila čija je ideja bila da ona i ljubav njenog života nakon četiri decenije upriliče svadbu o kojoj će se godinama pričati.

"Ideja je Miroljubova. Bio je neki skup, događaj gdje je bilo mnogo novinara, fotoreportera i oni nama stalno govore: 'Ajde, poljubi je! Ta vaša ljubav je uvijek za priču', sve se to vrtjelo u krug. I Miroljub je tada rekao: 'Da, da, mi sljedeće godine proslavljamo 40 godina braka. Pravićeno svadbu...' Ja sam to doživjela kao šalu, kao što sam ja rekla da neću da se vakcinišem, jer želim da rodim peto dijete, kada je bila korona, a mediji su i u to povjerovali. Međuim, đavo je odnio šalu, pa su nas svakog sljedećeg puta samo za svadbu pitali", otkrila je Zorica sa osmjehom na licu.

(Kurir / MONDO)