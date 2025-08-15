Adaktar je još jednom šokirao sve izjavom o svojim nasljednicima

Izvor: Instagram/adaktar_andzela/printscreen

Poslednjih dana, Adam Adaktar, samoprozvani "bog obrva" ponovo je glavna tema javnosti nakon što su na njegovom lokalu na Vračaru razbijena stakla.

On se i oglasio nakon incidenta brutalno vređajući, za sada, nepoznate počinioce. "Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros, ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili, njima je sigurno najteže", napisao je Adaktar uz fotografiju razbijenog izloga.

Izvor: Instagram

Inače, u javnosti se često pričalo o njegovom bogatstvu, a poznato je da porodica posjeduje brojne nekretnine, kao i luksuzan vozni park.

Iako važe za imućnije, Adaktarovi su prilično zatvoreni, a Adam čak ne dozvoljava ni djeci da idu u vrtić.

"Moja djeca ne idu u vrtić"

" Ako vidiš moju djecu da idu u školu, to znači da sam propao. Moja djeca ne idu u vrtić. Anđelinina mama drži privatne vrtiće, ali ruske. Ukoliko bude otvorila i državne, samo tada ću ih poslati " jasan je bio Adam, koji je ovom izjavom šokirao mnoge.

Iako u njegov salon dolaze i brojni slavni, Adaktar priznaje da nije socijalan tip.

" Ne družim se sa ljudima, mogu samo da kažem sa kim imam nešto više od poslovne komunikacije. Kaća Grujić, od skoro i Vesna Zmijanac, sa kojom sam skoro ručao. Niko od njih nije bio kod mene, niti sam ja bio kod njih, ali su bili uz mene kada sam otvarao novi lokal " rekao je Adam Adaktar koji se osvrnuo i na svoje odrastanje.

" Mene nisu zvali na rođendane, jer smo se dosta selili. Ne znam šta znači "drug iz dJetinjstva". Imao sam poznanike iz osnovne i srednje škole, ali sada mi nisu ništa značajno. Angelina je išla sa mnom na fakultet, jako mi je draga " dodao je on.

PodsJetite se i kako su izgledali prIJe slave:

Vidi opis "Ako vidiš moju djecu da idu u školu, to znači da sam propao": Adaktar ne prestaje da šokira izjavama o nasljednicima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: x/printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Svoju suprugu upoznao je na fakultetu

" Nisam planirao da se oženim. Karijerista sam, vodolija u horoskopu, volim svoj prostor i slobodu. Navikao sam na neki svoj ritam, ali nikada ne bih bio osoba koja živi sama u stanu i ide do prodavnice. Onda mi se desilo sve ono što sam mislio da se nikada neće desiti. Svi ljudi koji dolaze kod mene da rade obrve znaju da sam ja najveća zvIJezda, ali nikada mi se nije desilo da mi pred nekim zaklecaju kolJena " istakao je Adam Adaktar svojevremeno za "Premijeru".

Pogledajte i fotografije njegove nevJenčane supruge, kao i luksuznog doma u kom gaje četvoro dJece: