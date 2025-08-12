logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razbijen izlog na lokalu Adama Adaktara: Svuda staklo po ulici, alarmirana i policija

Razbijen izlog na lokalu Adama Adaktara: Svuda staklo po ulici, alarmirana i policija

Autor Đorđe Milošević
0

Adam se oglasio i brutalno udario na osobe koje su mu demolirale lokal u centru Beograda.

Razbijen izlog na lokalu Adama Adaktara Izvor: Instagram

Luksuzni lokal porodice Adaktar uništen je tokom prethodne noći od strane nepoznatih huligana, a kako prenose mediji, alarmirana je i policija.

Adam se o nemilom događaju oglasio putem Instagrama i brutalno izvrijeđao osobe koje su mu uništile lokal na Vračaru.

Izvor: Instagram

"Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros, ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili, njima je sigurno najteže", napisao je Adaktar uz fotografiju razbijenog izloga.

Budući da ulica u kojoj se nalazi lokal poznate porodice vrvi od kamera, počinioci će vrlo brzo biti uhvaćeni i sankcionisani.

Bogatstvo porodice Adaktar

Čuveni samoprozvani kralj obrva, Adam Adaktar i njegova porodica izazvali su ogromnu pažnju javnosti nakon emitovanja porodičnog rijalitija. Glavna tema javnosti bio je luksuz u kojem porodica živi, pa su se mnogi zapitali odakle sve to potiče.

Iako su poznati po biznisu uljepšavanja obrva, ipak neshvatljiv detalj svima je bio da je taj biznis porodici donio život na visokoj nozi, vozni park luksuznih automobila, vile na Dedinju i još mnogo toga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Adam Adaktar LOKAL razbijen izlog vračar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ