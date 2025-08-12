Razbijen izlog na lokalu Adama Adaktara: Svuda staklo po ulici, alarmirana i policija

Adam se oglasio i brutalno udario na osobe koje su mu demolirale lokal u centru Beograda.

Luksuzni lokal porodice Adaktar uništen je tokom prethodne noći od strane nepoznatih huligana, a kako prenose mediji, alarmirana je i policija.

Adam se o nemilom događaju oglasio putem Instagrama i brutalno izvrijeđao osobe koje su mu uništile lokal na Vračaru.

"Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros, ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili, njima je sigurno najteže", napisao je Adaktar uz fotografiju razbijenog izloga.

Budući da ulica u kojoj se nalazi lokal poznate porodice vrvi od kamera, počinioci će vrlo brzo biti uhvaćeni i sankcionisani.

Bogatstvo porodice Adaktar

Čuveni samoprozvani kralj obrva, Adam Adaktar i njegova porodica izazvali su ogromnu pažnju javnosti nakon emitovanja porodičnog rijalitija. Glavna tema javnosti bio je luksuz u kojem porodica živi, pa su se mnogi zapitali odakle sve to potiče.

Iako su poznati po biznisu uljepšavanja obrva, ipak neshvatljiv detalj svima je bio da je taj biznis porodici donio život na visokoj nozi, vozni park luksuznih automobila, vile na Dedinju i još mnogo toga.