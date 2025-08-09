logo
Zaprošena Anđela Ignjatović Breskvica: Momak izvadio kutiju sa briijantom pred svima, evo kako je reagovala pjevačica

Autor Ana Živančević
0

Zanimljiva scena se odigrala u Budvi.

Zaprošena Anđela Ignjatović Breskvica Izvor: MONDO

Anđela Ignjatović Breskvica doživjela je iznenađenje na nastupu u Budvi, kada ju je dečko iz publike zaprosio, pjevačica mu je bez ustručavanja rekla "Ne". Naime, ona je sinoć imala nastup u jednoj diskoteci u Budvi, a tokom nastupa dečko iz publike joj je prišao i izvadio prsten sa brilijantom.

Uslijedio je veliki aplauz prisutnih, međutim Breskvica je pružila ruku ka dečku kako bi mu se zahvalila, a on joj je prsten stavio na ruku.

"Nije moguće pošto sam zauzeta, ali hvala ti", - rekla mu je Breskvica ljubazno i sa osmijehom, nakon čega je ponovo uslijedio aplauz publike.

Na nastup došla motorom

Kako je Budva bila pod blokadom, Breskvica je pronašla nesvakidašnji način da stigne do poznatog kluba u kojem je imala nastup. U elegantnoj crnoj haljini, sjela je na motor i, uz pratnju svojih saradnika, stigla direktno pred ulaz, izazvavši pažnju prisutnih. Ljudi su je pozdravljali na šetalištu, publika u klubu ju je s oduševljenjem dočekala, a sama pjevačica nije skrivala osmijeh.

Izvor: Blic/ MONDO

