"Lakše mi je da radim romske svadbe nego klubove": Breskvica o narodnjacima i skandalu oko pjesme Evrovizije

Pjevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, nedavno je promovisala svoj novi album ''Turbo i folk'' koji je već osvojio simpatije publike.

Na promociju je došao veliki broj njenih kolega, a svi su pričali o susretu sa Cecom Ražnatović zbog kojeg je Breskvica i zaplakala. Te večeri je pričala o poencijalnom duetu sa Jelenom Karleušom, a sada je u jednoj emisiji najavila i saradnju sa Sekom Aleksić.

Na pitanje da li bi kolege narodnjaci trebalo da se plaše toga što je prešla u narodnjake, Breskvica je rekla: "Niko ne treba da me se plaši, svi imamo mjesta pod estradnim nebom. Nisam prijetnja, svi sve slušaju. Niko ne treba da bude uplašen. Željela sam da se okušam na tom polju. Nisam se pokajala što sam objavila album odjednom, sigurna sam da će svaka pjesma da bude uspješna onoliko koliko je zaslužila. Uradila sam pravu stvar, rezultati govore", rekla je pjevačica i rekla da "čeka Seku, možda ona nađe pjesmu" za duet.

Breskvica je otkrila i kako se snalazi kada je pozovu da nastupa na romskim svadbama.

"Romske svadbe radim, čak mi je i lakše od nastupa u klubovima jer te oni pozovu baš zbog tebe. Intimnije je, porodična atmosfera".

"Gnezdo orlovo", žiri i protest ispred zgrade RTS-a

Breskvica je otkrila i kako danas gleda na skandale koji su pratili njeno učešče na ''Pjesmi za Evroviziju''.

"Sve to što se dogodilo mi je više donijelo, nego odnijelo. Dobila sam nove fanove, sve je super. Odnos sa Teya Dorom je korektan, protest je organizovan, sa njim nisam imala nikakve veze iskreno. Sve oko toga me ne zanima. Pjesma je hit, pjevam je na nastupima, svadbama. To što nisam otišla, kriv je žiri, ali nećemo o tome sada".

