Karleuša slučajno otkrila sa koliko njih je spavala: Mnogi nisu očekivali ovu brojku

Jelena je govorila o svom ljubavnom životu kada joj se potkrala brojka koja nikome nije promakla.

Izvor: Youtube printscreen / UNA tv

Pjevačica Jelena Karleuša otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu, brojnim vjeridbama, spekulacijama o preljubi tokom braka sa Duškom Tošićem, kao i o navodnim ljubavnicama svog bivšeg partnera.

Tokom razgovora, Jelena je slučajno podijelila i zanimljiv detalj iz svoje intime — broj muškaraca sa kojima je bila.

"Svaki muškarac sa kojim sam spavala me je vjerio. Imam oko 15, 20 prstenova i to samo vjereničkih. Poslednji put sam bila vjerena prije nekoliko mjeseci. U pitanju je naš čovjek, međutim, mi smo se posvađali i on je sada na mojoj blok listi", ispričala je Karleuša uz osmeh, dodajući kako izgleda dinamika njenih veza:

"Prvo uzmem prsten, pa se posvađam, pa blokiram, onda se pomirim i tako u krug."

Na pitanje da li bi se ponovo udala, Jelena je bila jasna:

"Zašto da ne? Uvijek sam se udavala da to bude za cio život, ali nisam kriva ni za jedan razvod. Često se provlačilo da sam varala svoje partnere, varam kada nisam dovoljno voljena, mažena i pažena. To je mnogo više od seksa, iako muškarci polaze od toga da je to najvažnije. Za mene je najvažnije poštovanje koje se kod mene nikada nije izgubilo, ali sa druge strane ga nije bilo", zaključila je pjevačica.