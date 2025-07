Jelena Karleuša se verila pa dečka blokirala na mrežama: Mesecima ćutala o svemu, sad otkrila detalje odnosa

Pevačica je priznala nepoznate detalje o ljubavnim odnosima u kojima je, otkrivši da je dotičnog verenika blokirala.

Pevačica Jelena Karleuša prvi put je otvoreno govorila o svom ljubavnom životu, otkrivši dosad nepoznate detalje o sopstvenoj veridbi, navodnim Duškovim aferama, kao i o prevari koja je obeležila njihov brak.

"Svaki muškarac sa kojim sam spavala me je verio. Imam oko 20 prstenova i to samo vereničkih. Poslednji put sam bila verena pre nekoliko meseci. U pitanju je naš čovek, međutim, mi smo se posvađali i on je sada na mojoj blok listi", rekla je Jelena kroz smeh, te dodala na koji način funkcionišu njeni ljubavni odnosi.

"Prvo uzmem prsten, pa se posvađam, pa blokiram, onda se pomirim i tako u krug."

Pevačica je iskreno odgovorila na pitanje da li bi se ponovo udala.

"Zašto da ne? Uvek sam se udavala da to bude za ceo život, ali nisam kriva ni za jedan razvod. Često se provlačilo da sam varala svoje partnere, varam kada nisam dovoljno voljena, mažena i pažena. To je mnogo više od se*sa, iako muškarci polaze od toga da je to najvažnije. Za mene je najvažnije poštovanje koje se kod mene nikada nije izgubilo, ali sa druge strane ga nije bilo", rekla je Jelena, te istakla da je o razvodu od Duška Tošića ćutala na početku zbog svoje dece, porodice i javnosti.

Na pitanje da li je navodnim ljubavnicama Duška Tošića slala poruke, Jelena je odgovorila da je u više navrata devojkama, sa kojima su Duška povezivali, slala poruke da demantuju priče o navodnim aferama sa Duškom.

Na pitanje koji muž je bio izdašniji, Karleuša je rekla:

"Duško je bio najizdašniji u nekretninama, Bojan u nakitu. Smatram da svaka žena vredi onoliko koliko njen muškarac ulaže u nju. Ako frajer nema para, to treba da bude pažnja, poruka, cvet, da to bude ulaganje u njenu ljubav", zaključila je Jelena.

