Karleuša živjela u Arkanovom stanu i čuvala mu djecu: Spomenula susret s njegovom bivšom, 25 godina ćutala o svemu

Jelena Karleuša otkrila je šok detalje o Arkanu iz rane mladosti

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Pjevačica Jelena Karleuša posljednjih mjeseci ne prestaje da diže prašinu objavama, naročito kada je riječ o njenom privatnom životu. Ona se u više navrata dotakla svog braka sa Duškom, otkrivši neke nepoznate detalje odnosa.

Tako je, primjera radi, u nedavnom intervjuu otkrila da je Duškovo "peckanje" na mrežama saznala zahvaljujući ćerkama koje su joj to pokazale.

"Njegovu objavu su mi pokazale ćerke. To govori koliko je to bilo ružno i nepromišljeno. Ubrzo je on obrisao uvrede i pokajao se. Bio je iznerviran mojom pričom o drugim muškarcima, ali svako ko gubi ima pravo da se ljuti i pokazuje mušku sujetu. Nije mu to trebalo, a on je toga svjestan. O bivšem suprugu i ocu moje djece neću više reći nijednu ružnu riječ - dodala je.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Karleuša je potom priznala da bivšem mužu sve oprašta.

"Ne štedim ja Duška, nego mu opraštam. Nije svako za porodicu i niko nije vrijedan boriti se za njega. Neko zna da cijeni i razumije šta ima, a neko ne. Žao mi je što se cijela situacija koja se dogodila s onim užasnim eksplicitnim slikama okrenula protiv mene. Ljudi vole da zabijaju nos u tuđe privatne stvari, a da ne znaju razloge. Nikada nisam željela da izađu moje privatne poruke, niti skrinšotovi mojih privatnih video poziva. Neka ljudima koji su to uradili i onima koji sve to i danas koriste da me grupno siluju služi na čast. Nema veze, jaka sam ja žena koja može mnogo toga da izdrži i podnese. Iz tog razloga spremam nove pjesme i to je nešto najbolje što sam u karijeri snimila. Spremila sam najbolji album za 30 godina karijere. Biće to šamarčina svima onima koji su potpisivali peticije protiv mene, kenselovali me i pokušavali atentat na moju ličnost - priča za Informer.

Živela u Arkanovom stanu?

Pevačica je potvrdila da je živjela u stanu Željka Ražnatovića Arkana dok je radila u Grčkoj sa produkciom "Heaven Music":

"Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsijedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osjećala kao kod kuće, a provodila sam mjesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelijep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sjećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša - otkriva JK, a ne krije da je to bio jedan od najljepših perioda u njenom životu.

Izvor: MN Press

"Pamtim ga kao najljepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel corsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu djecu i još uvijek maloljetnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pjesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak" - zaključila je ona.

Pogledajte kako izgledaju djeca koju je Arkan dobio sa Natalijom:

(Informer.rs/MONDO)