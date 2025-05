Smijali joj se zbog izgleda, sad svima zapušila usta: Aleksandra Mladenović pokazala brutalnu figuru u Dubaiju

Aleksandra Mladenović je jednom prilikom otkrila da su joj se ljudi smijali i pričali da je pretjerala s botoksom, a ona vodila zdravstvenu bitku.

Pjevačica Aleksandra Mladenović svojevremeno je govorila o tome kakve je probleme imala sa hormonima, a mnogi su mislili da je pretjerala sa estetskim intervencijama na licu, te je zbog toga imala otoke.

Aleksandra je čak doživjela da joj se ljudi smiju, a da pritom nisu imali pojma sa čime se susreće.

"Dobila sam jednom prilikom hormonski disbalans, zdravstveno sam bila loše i to se odrazilo na moju kilažu. Posle toga sam se pojavila kod Ognjena Amidžića u emisiji, i tad su krenuli komentari da sam pretjerala sa botoksom. Ne volim ni da pričam o tome, to me je tada baš povrijedilo. Doživjela sam sajber nasilje i to sam baš teško podnijela", pričala je Aleksandra ranije za Blic i dodala:

"Nisam umjela da se nosim sa tim da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razboljela, da nisam bila dobro zdravstveno".

Aleksandra je u međuvremenu riješila svoj zdravstveni problem, a sada, serijom slika iz Dubaija, na kojima pozira u bikiniju, svima koji su je negativno komentarisali, zapušila usta.

Pogledajte kako sada izgleda: