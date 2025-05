11 godina joj je trebalo da kaže oprosti: Postupak Aleksandre Prijović prema poznatoj pjevačici mnoge je šokirao

Aleksandra Prijović je tokom takmičenja "Zvezde Granda" navodno optužila koleginicu da pravi lažne profile kako bi pisala "hejt komentare" protiv nje.

Kada su se 2013. godine takmičile u muzičkom šouu "Zvezde Granda", Aleksandra Prijović i Aleksandra Mladenović bile su dobre prijateljice i cimerke, a potom je uslijedio krah.

Kako je Mladenović svojevremeno otkrila u jednom intervjuu, Prijović je tokom takmičenja optužila nju da pravi lažne profile kako bi pisala "hejt komentare" protiv nje, prenosi Story.

"To se zaista dogodilo, mi smo bile jako bliske i ona je tada to izjavila. Nakon toga, kada je shvatila da to nema veze sa mnom, ona je tražila da se mi pomirimo, odnosno pozdravimo tako što ćemo se poljubiti u emisiji 'Zvezde Granda'. Tada smo se takmičile zajedno. To je htjela da uradi u znak izvinjenja jer je tu osudu javno objavila i nacrnila me. To je izašlo u svim novinama i svuda", započela je Mladenović, pa dodala:

"Svakako, bile smo jako mlade, tada je htjela da se izljubimo i pomirimo uživo u emisiji. To sam odbila, nisam htjela da pravimo nikakav cirkus, znam da to nije bilo tako i da se nisam bavila time. Uvijek sam gledala u svoje dvorište, tako sam vaspitana. To je bezazlena situacija, ona je to takođe shvatila."

Ipak, nakon spomenute situacije pjevačice više nisu bile bliske. Mladenović za Svet.rs otkrila da je Prija učinila još jedan potez u znak izvinjenja i starog prijateljstva.

"Bila sam na njenom koncertu, ona mi je poslala karte i otišla sam s prijateljima. Jako sam srećna zbog njenog uspjeha, ona je to zaslužila. Još sam srećnija jer čeka drugu bebu i to ćerkicu. Čule smo se, ona je sada na zasluženom odmoru", rekla je Aleksandra Mladenović.

