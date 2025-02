"Grade karijeru na golim za*njicama": Aleksandra Mladenović raspalila po estradi, "takve osobe ne mogu da slušam"

Pjevačica Aleksandra Mladenović kritikovala pojedine koleginice.

Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_

Folk pjevačica Aleksnadra Mladenović, koja je popularnost stekla učešćem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, oštro je kritikovala pjevačice koje biraju "lakši" put i žele preko noći da dođu do uspjeha.

"Ne dopada mi se kad neko gradi karijeru na goloj zadnjici i na 'nepjevanju'. Ja takve osobe ne mogu da slušam, jer znam da tu nema ni glasa, ni talenta, ni pjevanja, ni neke borbe... Nikada nisam željela da takvom prečicom dođem do vrha, ali svi biramo svoj put i radimo onako kako mislimo da je najbolje. Ja gazim stepenik po stepenik, jer sam ubijeđena da samo tako možeš da napraviš ozbiljnu karijeru i održiš je. Kada pogledam iza sebe, sve bih opet isto uradila", rekla je Aleksandra i dodala da ne razumije muzičare koji pjevaju na plejbek:

"Nisu mi jasni oni koji ne pjevaju uživo, iako to odlično rade, ali vjerovatno ih mrzi. Zato ja uvijek pjevam uživo sa svojim bendom i nikad nemam problema s glasom, mogu da pjevam svaki dan i da ne promuknem".

Mladenovićeva se osvrnula na svoj ljubavni život i priznala da su je partneri neretko gledali samo kroz profesiju.

"Ja sam zaista djevojka koja živi od ljubavi, to je moj vazduh, ali muškarci to ne razumiju, oni me gledaju kao poznatu ličnost, kao pjevačicu, a to mi je potpuno besmisleno. Želim da me dožive kao Aleksandru, kao običnu djevojku s kojom su u vezi i da im moja karijera i popularnost ne budu važni, već da se bave isključivo nama", rekla je Aleksandra u jednom podkastu i istakla da se susrela i sa muškom sujetom.

"Moj najveći problem u vezama bio je što sam bila uspješnija od njih, više sam radila, više zarađivala, a to ih je činilo nesigurnim i zato su prekidali. Uvijek su mislili da ću naći nekog boljeg, a svoju nesigurnost prikrivali su time što su pokušali mene da unize i dovedu do lošeg psihičkog i fizičkog stanja. To su manipulatori koji svoje frustracije liječe na ženama, pogotovo uspješnim, lijepim, ostvarenim...".

(Informer, MONDO, D.P)