Ahmed je proglašen herojem nakon terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju nakon što je savladao jednog od napadača.

Izvor: X/@theTiser/Printscreen

Ahmed al Ahmed, koji je proglašen herojem nakon terorističkog napada tokom obilježavanja Hanuke na plaži Bondi u Sidneju jer je savladao jednog od napadača, izjavio je danas da je potrčao ka jednom od napadača i oteo mu oružje kako bi zaštitio nevine ljude.Kako je naveo, jedini cilj mu je bio da razoruža napadača i spreči ga da ubija ljude, prenosi Blic, pisanje Tanjuga.

"Moj cilj je bio samo da mu uzmem oružje i da ga zaustavim u namjeri da oduzima ljudske živote, da ne ubija nevine ljude", rekao je Ahmed, dodajući da mu je žao zbog svih koji su stradali, prenio je Tajms of Izrael.

Prisjećajući se trenutka kada je skočio na leđa napadača, Ahmed je naveo da ga je držao jednom rukom i vikao mu da baci oružje i prestane sa napadom.

"Ne želim da gledam kako ljudi ginu ispred mene, ne želim da vidim krv, da čujem pucnje, vriske i vapaje za pomoć", rekao je Ahmed.

U trenutku napada, Ahmed je, kako je naveo, bio na plaži i kupovao kafu.

“We do hope he will be fine. He’s a hero 100 per cent.”



Ubrzana procedura za vize za Ahmedovu porodicu

On se sa porodicom doselio u Australiju iz Sirije 2007. godine. Njegov ujak Mohamed rekao je da je Ahmedov čin izvor ponosa za porodicu i za Siriju. Australijski mediji prenose da je vlada ubrzala procedure i odobrila veći broj viza za članove Ahmedove porodice.

"Ahmed je pokazao hrabrost i vrijednosti kakve želimo u Australiji", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Australije Toni Berk.

Ahmed spriječio veću tragediju

Ahmed, lokalni prodavac, dospio je u žižu javnosti nakon što je snimljen kako se sakriva između parkiranih automobila tokom pucnjave, a potom fizički savladava jednog od napadača i otima mu oružje.

On je tokom sukoba pogođen više puta u rame i podvrgnut je nizu hirurških zahvata.

U napadu koji su 14. decembra izveli otac i sin, Sadžid i Navid Akram, na pripadne jevrejske zajednice tokom okupljanja povodom Hanuke, ubijeno je 16 ljudi, uključujući jednog od napadača, dok je više desetina ljudi ranjeno.

(Blic/MONDO)