"Imala sam zdravstvenih problema, a govorili su da sam izbotoksirana": Aleksandra o traumi kroz koju je prošla

Alakesandra Mladenović iskreno o teškom periodu.

Pjevačica Granda, Aleksandra Mladenović, svojevremeno je govorila o tome kakve je probleme imala sa hormonima, a mnogi su mislili da je pretjerala sa estetskim intervencijama na licu, te je zbog toga imala otoke.

Aleksandra je čak doživjela da joj se ljudi smiju, a da pritom nisu imali pojma sa čime se susreće.

"Dobila sam jednom prilikom hormonski disbalans, zdravstveno sam bila loše i to se odrazilo na moju kilažu. Posle toga sam se pojavila kod Ognjena Amidžića u emisiji, i tad su krenuli komentari da sam pretjerala sa botoksom. Ne volim ni da pričam o tome, to me je tada baš povrijedilo. Doživjela sam sajber nasilje, i to sam baš teško podnijela", rekla je za Grand.

Ovako je Aleksandra izgledala u emisiji o kojoj je govorila:

Zatim je objasnila kako se tada osjećala: "Nisam umjela da se nosim sa tim, da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razboljela, da nisam bila dobro zdrastveno. To me je baš povrijedilo! Nakon toga sam razgovarala sa psiholozima, stručnim ljudima i sad ništa ne može da me povrijedi", zaključila je.

Pogledajte još Aleksandrinih fotografija sa početka karijere:

