"Taj će sjutra da te ucijeni": Majka Tee Tairović otkrila nepoznate detalje o pjevačici, spomenula joj i muža

Božica Malević oduvijek je ćerki Tei bila najveća podrška, a sada je otkrila i da su u jednom trenutku bile pred ozbiljnim izazovima kada je u pitanju njena karijera.

Popularna pjevačica Tea Tairović nikada nije skrivala da joj je majka najveća podrška i ogroman oslonac kako u karijeri, tako i u životu.

U više navrata je javno bila i veoma zaštitnički nastojena prema njoj, ne dozvoljavajući ikome da na račun njene majke Božice Malević kaže ijednu ružnu riječ.

Ona je sada prvi put odlučila da progovori o karijeri svoje ćerke, ali se dotakla i uslova koje joj je postavila, i ljubavnih izbora.

"Davno smo napravile dogovor kako će sve to teći. Dogovorile smo se da joj niko nikada ne plati pjesmu, drugo je poklon, protiv toga nisam. Uvijek kad ti nešto da, uceniće te sjutra. Tako da sve treba da radiš sama, sama da zarađuješ. "Obećaj mi da će tako biti", to sam joj rekla. Moći će od toga lijepo da živi, da zarađuje, ali ne odmah. To je proces, polako - rekla je Božica.

Majka pjevačice se odvrnula i na ružne komentare i trenutke kada je Tea pomislila da odustane od svega, ali poraz nikada nije bio opcija.

"Niko nikada nama ništa nije rekao u lice. Jedine loše komentare koje sam vidjela su na Jutjubu. Toliko je svega bilo, a jedna od najvećih laži je bilo da sam ja vlasnik neke televizije... Meni nikada nije bio fokus šta će ko reći, tuđi komentari, ne marim za to" rekla je Božica i dodala:

"Bilo je trenutaka kada je htjela da odustane, kako da ne. Naročito prije pjesme "Hajde", to je neka prekretnica bila. Posle toga se čekao neki njen kiks, mislili su da će brzo proći taj njen hit i da je to kraj... a ona je posle uradila i "Balkaniju"... Govorila sam joj da kad je najgore nek napiše pjesmu. Neka ciljeve stavi na papir, pa ćemo polako. Eto, nikada nije bilo odustajanja, trud se uvijek isplati" rekla je Božića u podkastu "Pričaonica".

"Nisam obećala da ću biti lagana tašta"

Božica nije skrivala ni da je oduševljena zetom Ivanom za koga se udala Tea Tairović, a kako je istakla, kod njega najviše ceni što ima lijepe manire.

"Odličan je, pravi džentlmen, oni se toliko vole da bih ja takvu ljubav zaista poželjela svakome. Ponašam se prema njemu kao prema sinu, a on prema meni kao prema majci. Pomažem tako u nekim stvarčicama, kući, nešto mi je na balkonu majstorisao..." rekla je Božica.

Na pitanje da li se dogodilo da joj se neki ćerkin izbor momaka nije dopao, Božica je u "Pričaonici Sanje Ćulibrk" odgovorila sa osmijehom:

"Jeste, desilo se! Nikada nisam obećala da ću biti lagana tašta, ako prođe kroz moj filter onda je pravi (smijeh). Čini mi se da žensku djecu moramo malo više da zaštitimo iako psiholozi često kažu da pustimo dijete da nekad samo padne. Ne moram ja sve simpatije da znam, ali moram da budem upućena ako je ne daj Bože ugrožena, ako je potištena, ako je neko maltretira, to sve moram da znam kako bismo otac i ja zajedno reagovali" zaključila je na kraju.

