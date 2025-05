"Napila sam se, to nije ličilo ni na šta": Tea Tairović otkrila detalje tajne svadbe, koleginica doživjela peh

Pjevačica Tea Tairović je gostujući u emisiji Ognjena Amidžića, otkrila šta se dešavalo na svadbi sa Ivanom Vardajem

Izvor: ATA Images/Antonio ahel

Pevačica Tea Tairović nedavno je izgovorila "da" svom izabraniku Ivanu Vardaju, a vjenčanje je proteklo u intimnoj i ležernoj atmosferi, daleko od očiju javnosti. Sada je, u emisiji Ognjena Amidžića, priznala da je dodala suprugovo prezime, ali i otkrila kada je znala "da je on taj".

"Pričala sam svašta... Baš sam samu sebe demantovala, ali znala sam na prvi pogled da je on moj muž. To je ono nešto što ne može da se objasni, u nekim stvarima smo jako slični, u nekim jako različitim, a ono što je različito nas je spojilo. On me je zaprosio, iznenadio me je", rekla je pjevačica i priznala da je na svadbenom veselju popila "čašicu više".

"Mi smo znali pola godine da će se desiti svadba, svim gostima smo rekli da se ne odaje lokacija ili tako nešto...Sve je bilo u granicama normale, ništa nije pretjerano. Jeste, istina, to je matičarka koja je vjenčala moje roditelje, a to nismo znali dok nismo otišli da damo podatke. Jako lijep osećaj je kada kažeš "da". Još je veselije bilo nego što sam zamišljala, ja sam napomenula gostima da želim da se maksimalno opuste, nema kamera, nema ništa. Ivan je pokidao tetivu i bilo je pitanje kako ćemo otplesati, ali se muški držao. Mnogo sam se prije ponoći presvukla, uhvatila sam crvenu haljinu i šampanjac, jako sam se napila", rekla je Tea i dodala:

"Sva sreća po nas da je to stvarno bio fajront, ostali smo do četiri ujutru, od dva do četiri ujutru nije ni na šta ličilo, ali je bilo veselo. Sanja je imala nezgodu jednu, krpelj je ujeo, ali eto, mali peh, znači da će biti dobar brak".

Pogledajte snimke sa svadbe: