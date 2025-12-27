Prema informacijama iz Hamasa, proces izbora će biti sproveden u skladu sa dugogodišnjim pravilima pokreta, a u isto vrijeme moguće je da bude odabran i potpredsjednik, u okviru unutrašnjih priprema.

Izvor: Profimedia/SOPA Image

Palestinski militantni pokret Hamas najavio je da će naredne sedmice, ili tokom prvih deset dana januara 2026. godine, sprovesti izbor novog predsednika političkog biroa, kako bi popunio upražnjeno mjesto nakon smrti bivšeg lidera Jahje Sinvara, koji je ubijen tokom sukoba u oktobru 2024. godine, prenosi saudijski list Ašark od izvora unutar pokreta.

Prema informacijama iz Hamasa, proces izbora će biti sproveden u skladu sa dugogodišnjim pravilima pokreta, a u isto vrijeme moguće je da bude odabran i potpredsjednik, u okviru unutrašnjih priprema. Među potencijalnim kandidatima pominju se Haled Mašal, Haliul al Haja i drugi, dok će izbor biti fokusiran isključivo na poziciju predsjednika, dok se kompletna reorganizacija političkog biroa planira u narednoj godini.

Cilj ovog procesa, kako navode izvori, jeste da se osigura veća stabilnost unutar pokreta i pošalje jasna poruka spoljnim partnerima da Hamas ostaje jedinstven i sposoban da donosi odluke uz punu saglasnost članova političkog biroa.

Hamas je u poslednjih nekoliko godina pretrpio značajne gubitke svojih lidera usljed serije izraelskih ubistava, uključujući i ključne ličnosti kao što su Ismail Haniye i bivši zamjenik Saleh al Arouri, koji je ubijen u Libanu u januaru 2024. godine. Članovi političkog biroa koji su nastradali tokom izraelskih napada zamijenjeni su privremenim članovima, uključujući oslobođene zatvorenike bliske Sinvaru.

Ovi izbori se smatraju ključnim za očuvanje unutrašnje kohezije i kontinuiteta političkog vođstva u Hamasu, posebno nakon niza gubitaka koji su zadesili pokret u proteklih nekoliko godina.