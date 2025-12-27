Sukobi navijača koji decenijama traju na tribinama fudbalskih stadiona odavno su se preselili na ulice, a poslednji događaji potvrđuju da se navijači danas često povezuju sa ozbiljnim krivičnim djelima, uključujući trgovinu drogom, krađe i nasilje.

Izvor: Kurir, MUP Srbija

U velikoj akciji službenika UKP-SBPOK u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapšen je ekstremni navijač FK Rad, Aleksandar P. (40), osumnjičen za vođenje kriminalne grupe koja se sumnjiči za proizvodnju i prodaju marihuane u Srbiji, Austriji i Severnoj Makedoniji. Njegov saučesnik, Dejan S., uhapšen je u Španiji po evropskom nalogu.

Prema izvorima, grupa je funkcionisala više godina, sa logističkom podrškom u Austriji gdje su članovi obavljali obuku, iznajmljivali objekte i formirali laboratorije za uzgoj marihuane. U okviru međunarodne akcije uhapšene su još četiri osobe u Austriji.

Aleksandar P. je u policijskoj evidenciji poznat po brojnim krivičnim djelima, uključujući razbojništvo iz 2011. kada je uz prijetnju pištoljem iz zlatare u Paraćinu otuđio 2,5 kilograma nakita. Sud ga je tada osudio na šest i po godina zatvora, ali je 2016. pobjegao iz zatvora Zabela tokom vikend-izlaska.

Nasilje među navijačima se nastavilo i u decembru. 19. decembra u Zemunu, tri napadača pokušala su da likvidiraju vođu navijača FK Zemun, Juvetu Jevtića, ali je on preživio bez zadobijene povrede, uprkos filmskoj sačekuši. Dvojica napadača su potom pokušala da ga dokrajče, ali je Jevtić uspio da pobjegne.

Samo nekoliko dana ranije, 6. decembra, maskirani napadač ranio je N. K. (30) u restoranu na Novom Beogradu, dok je sedeo sa bivšim vođom partizanove frakcije Zabranjeni, Nenadom Alajbegovićem zvanim Alibeg. Napadač je identifikovan kao maloletnik (16).

14 dana ranije, dvojica maskiranih napadača na skutere izrešetala su vođu navijača Partizana iz Zemuna, Tadiju Pantića (23), koji je te godine već dva puta preživeo sačekuše. Egzekutori još uvijek nisu pronađeni, ali je zaplijenjen skuter koji su koristili.

Kriminolozi upozoravaju da brojni simpatizeri klubova i dalje plaćaju glavom zbog umešanosti u kriminalne aktivnosti koje nemaju veze sa samim navijanjem, dok su vođe i članovi klanova stalno na meti suparničkih grupa i policije.