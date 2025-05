"Muž je rizikovao život zbog mene": Tea Tairović priznala šta se desilo, prva ispovijest nakon udaje

Tea je otkrila sve o incidentu koji se desio tokom koncerta u Skoplju, a o kom do sada nije pričala.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Turneja Tee Tairović izazvala je pravu buru širom regiona, a koncert u Makedoniji, tačnije u Skoplju, čini se da je privukao najviše pažnje javnosti.

Tokom njenog nastupa desio se nepredviđen problem – usred koncerta je došlo do nestanka struje. Tea se sada osvrnula na taj neprijatni trenutak i objasnila šta je zapravo dovelo do prekida koncerta.

"I sada počinjem da mucam dok pričam o tome. Jedan gospodin koji je uključivao one instrumente u struju je sve stavio na jednu sklopku, a na drugu samo saksofon. I nestala je struja. Mislim, prosto u jednom momentu je samo iskočila sklopka. I sve je počelo da se gasi u momentu kad sam ja pjevala "Budalo", ugasila su mi se svijetla, ugasila se klavijatura... Sukcesivno je krenula da se gasi sve i na kraju mi se i mikrofon ugasio, a u tom momentu je neka djevojčica izašla sa buketom cveća da mi ga da. Nisam znala šta ću s djetetom, da se ne uplaši što je mrak, da mi se ne rasplače. Nemam na koji način da obavijestim publiku da tehnika ne radi. Sva sreća, uhvatila sam mikrofon od saksofona koji ima kratak kabl. Morale smo da sjednemo dole da bih ja mogla da pjevam u njega. U tom momentu, čini mi se, radi samo gitara. Pjevala sam "Budalo", pa "Malo mi je"... Mislim se. šta ću sad, šta dalje, kako sad ovo da izguram?", rekla je Tea, pa otkrila da je njen novopečeni suprug Ivan, uz veliki rizik, uspio da riješi problem.

"To što je uradio je opasno po život"

"Ivan skače ispod bine i diže te sklopke. Diže, spušta, ne znam kako je to uspio, ali struja je došla. To što je uradio je opasno po život. Ali to nije kraj drame. Otišla sam da se presvučem za treći blok. Imala sam gosta na bini koji je svirao violinu i ponovo se sve ugasilo. Pitala sam šta se dešava, oni mi kažu da je nestala struja i da moramo 15 minuta pauze da imamo. Kako 15 minuta pauza pitam se? Otići će mi ljudi, skandal. Polovično obučena i bosa sam istračala na binu, uzela mikrofon i počela da pjevam. Kako sam počela da pjevam tu pjesmu, sve je počelo da se pali. Koncert smo održali do kraja", prisjetila se Tairovićeva.

Izvor: Telegraf/ Mondo