Ne, ovo nije još jedna ljupka Mala Sirena: "The Last of Us" stvorenje zaplivalo okeanom, ljudi pretrnuli zbog snimka

Fotograf Bret Stenli je u čast popularne serije "The Last of Us" organizovao podvodno snimanje, i kadrovi su zastrašujući

Izvor: printscreen/tiktok/ brettsphoto

Na prvi pomen sirena, mnogima su u glavi ljupka bića nestvarne lepote i umilnog glasa, poput čuvene Male sirene iz omiljenog dečijeg crtaća.

No, prema legendi, ova mitska bića niti su lepa, niti su umilna, već su čudovišta koja se usamljenim mornarima pričinjavaju kao lepe devojke, a potom im "navlače" brodove na oštre stene i potapaju ih.

No, zašto ne bismo ovaj prikaz sirena učinili još strašnijim, te im, primera radi, dodali pojedine karakteristike koje su "krasile" klikeraše iz "The Last of Us".

Baš je to uradio jedan fotograf koji je u čast popularne serije odlučio da organizuje podvodno fotografisanje, a zvezde su "zombi sirene".

Pogledajte snimak:

"Nikad mi nije bilo draže što klikeraši ne postoje", "Sad su još i u vodi? Molim te, ne!", "Jeza me uhvatila", "Baš ti hvala, sad ću imati noćne more", samo je delić komentara.

Zastrašujući snimak podigao je mnogima kosu na glavi i jedno je sigurno - nema osobe koja bi želela da se nađe sa ovim bićima oči u oči.