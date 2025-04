10 tajnih detalja koje je rijetko ko primijetio u "The Last of Us": Autori ostavili skrivene poruke koje mijenjaju sve

Jedna od najpopularnijih serija "The Last of Us" preuzela je brojne elemente iz video igrice koji nisu promakli samo najvećim fanovima

Jedno od trenutno najpopularnijih ostvarenja "The Last of Us" se više nego ikad oslonila na originalnu igricu - toliko, da se kreatori serije nisu libili da "ubiju" Džoela, iako je jedan od glavnih protagonista i miljenika fanova. Koliko su vjerni igrici svjedoče i pojedini detalji, takozvani "Eeaster eggs".

Serija je prepuna scena i dijaloga koji su direktno preuzeti iz poznatih igara kompanije Naughty Dog, ali i suptilnih referenci na izvorni materijal, a mi vam u nastavku otkrivamo neke od najupečatljijivijih momenata koji vjerovatno nisu mogli da promaknu najvećim fanovima.

1. Glumci koji su davali glasove za igrice se pojavljuju u seriji

Više glumaca koji su pozajmljivali glasove u video igrama The Last of Us i The Last of Us Part II pojavljuju se i u seriji – neki u značajnim ulogama, a neki u kratkim kameo scenama.

Tako čujemo poznate zvuke "klikersa" iz igara zahvaljujući istim glumcima, a Džefri Pirs, nekadašnji glas Tomija, sada glumi vojnika u borbi protiv otpora. Troj Bejker, legendarni Džoel iz igara, pojavljuje se kao hladnokrvni Džejms, dok Ešli Džonson – glas Eli – igra njenu majku u dirljivom flešbeku.

Merl Dandridž i Džefri Rajt su jedini koji su prenijeli svoje uloge iz igara direktno na ekran kao Marlin i Ajzak, a Kejtlin Dajver, iako nikad nije igrala u The Last of Us, zamalo je postala Eli na filmu, pa je ipak završila u porodici Naughty Dog kroz igru Uncharted 4.

2. Priča o Sari i Džoelu ima nekoliko aluzija na igre

Mnogi aspekti odnosa između Džoela i njegove ćerke Sare preuzeti su direktno iz originalne video igre.

To uključuje rođendansku čestitku sa dinosaurusom, koju igrači mogu pronaći istražujući njegov dom prije apokalipse, kao i kameru iz prvog lica u sceni bjekstva kolima — u igri i u seriji gledamo haos iz Sarine perspektive sa zadnjeg sedišta.

Još jedan "Easter egg" - i u igri i u seriji Sara nosi ružičastu majicu sa pjevačem i logoom izmišljenog benda.

Jedan od tvoraca igre, Nil Drakman, napisao je na Instagramu u januaru 2023: "Zanimljivost – kada je moja ćerka imala 2 godine, nazvala je svoju plišanu igračku Halican Drops. Taj naziv sam iskoristio za bend koji Sara voli. Kostimografi su napravili dodatnu majicu koju sam ponio kući za nju. Danas joj je to jedan od najdražih predmeta."

3. Tesin upaljač je direktno iz igre — ali i aluzija na drugu popularnu franšizu

U drugoj epizodi prve sezone gledaoci mogu da primijete upaljač koji koristi Tes, na kojem piše "76".

Isti upaljač ima i njen lik u video igri The Last of Us, a zanimljivo je da to nije prvo mjesto gde se pojavio – prvi put se pojavio u Uncharted-u, još jednoj igri studija Naughty Dog, koja je kasnije adaptirana u film sa Tomom Holandom, Markom Volbergom, Antoniom Banderasom i Tati Gabrijel. Inače, Gabrijel glumi vojnu bolničarku Noru i u The Last of Us.

4. Bilova i Frenkova kuća je puna "Easter eggs" primera

U The Last of Us igrama, Džoelova garderoba se mijenja kako priča napreduje, ali njegov najpoznatiji komad odjeće je poznat kao njegova "herojska majica", crvena karirana košulja. U HBO seriji, prvi put gledatelji vide kariranu košulju kada je Frenk nosi u trećoj epizodi prve sezone, "Long, Long Time."

Nakon što Džoel i Eli odu u dom pokojnog Bila i Frenka, Džoel je takođe viđen kako nosi zelenu kariranu košulju, što je još jedan od komada koji često nosi u igrici.

Slično tome, Eli mijenja majicu u crvenu sa grafikom palme preko tamnije dugih rukava, što je ono što ona nosi tokom većine prve The Last of Us video igre.

Ostali "Easter eggs" u Bilovoj i Frenkovoj kući u seriji uključuju Bilovo pismo, koje je ostavio Džoelu i koje se drastično razlikuje od pisma koje igrači mogu pronaći u igri - pismo u igri je poruka od Frenka za Bila i puno je tamnije i ljuće, dok u seriji, Bil ostavlja pismo u kojem Džoelu javlja da su on i Frank umrli zajedno i bili srećni.

Na kraju treće epizode serije, kamera se fokusira na prozor kroz koji svetlost prolazi u Bilovoj kući — potez koji je snimatelj epizode, Eben Bolter, potvrdio za SlashFilm kao suptilnu aluziju na uvodni meni igre, koji ima gotovo identičnu sliku.

5. Jedna životinja se koristi kao aluzija na video igre

Žirafe su postale značajan simbol u The Last of Us, sa plišanim žirafama koje se pojavljuju u različitim scenama i igrama. U seriji, plišani žirafa pojavljuje se u drugoj epizodi, kada Tes, Eli i Džoel prelaze kroz Boston, a kasnije se ponovo pojavljuje u finalu prve sezone, kada likovi posmatraju oslobođene žirafe.

Dodatno, u Elinoj sobi u bazi FEDRA vidimo sliku plišane žirafe. U drugoj sezoni, Ebi ima značajnu scenu sa žirafama pored grobnice svog oca, koja je povezana sa događajima iz igre.

6. Originalni elementi pop kulture iz igara pojavili su se u seriji

Serija i igre koriste fiktivne franšize, kao što su Curtis and Viper i Dawn of the Wolf, kako bi stvorili dodatni slojeve unutar svijeta. U seriji, Sara iznenađuje Džoela filmom Curtis and Viper 2, a u drugoj sezoni Dina i Džesi se šale na račun Eli zbog njene opreme, upoređujući je sa likom iz tih filmova. Poster za Dawn of the Wolf može se vidjeti u napuštenom tržnom centru, kao referenca na Džoelov razgovor sa Sarom iz igre.

7. Referenca na Mortal Kombat

U seriji, inspirisanoj ekspanzijom Left Behind, Eli i Rajli igraju Mortal Kombat II na arkadnim aparatima, umjesto izmišljenog The Turning iz igre. Ovaj "crossover" je prvobitno bio predložen za strip "The Last of Us: American Dreams", gdje je Fejt Erin Hiks želela da uključi komentar o nasilju u video igricama.

Iako su problemi sa pravima sprečili korišćenje Mortal Kombat-a u igri i stripu, HBO je uspio da ga koristi zahvaljujući zajedničkom vlasništvu sa Warner Bros/Discovery.

8. Priča o Išu se oslanja na video igricu

Priča o Išu, koja je prvobitno predstavljena kroz pisma u igri, postaje dio serije kroz crtež djeteta koje prikazuje Iša i Denija kao zaštitnike. Ova priča o zajednici koja je bila uništena zbog otvorenih vrata se ne može potpuno prenijeti u seriju, ali se ipak odaje počast kroz simboliku. Takođe, u seriji je potvrđeno da je "kliker" sa Blue's Clues majicom zapravo dijete iz Išove naselja koje je postalo zaraženo.

9. Pijani bizon je ključno mjesto u igri

U šestoj epizodi prve sezone, Džoel i Eli prolaze pored restorana pod nazivom "Tipsy Bison" ("Pijani bizon") dok obilaze po Marijinom naselju. Fanovi The Last of Us Part II vjerovatno će prepoznati ovaj restoran kao mjesto gdje, na početku igre, Set izgovara Eli i Dini homofobnu uvredu.

Eli se kasnije vraća u restoran, gdje Marija podstiče Seta da se izvini. Vlasnik bara tada daje Eli sendviče koje ona i Dina mogu ponijeti na put.

10. The Greenplace Market ima najslađi Easter egg

U možda najslađem "Easter egg-u" u seriji do sada, Eli i Dina provjeravaju Greenplace Market, napuštenu prodavnicu, kako bi vidjeli koliko zaraženih se nalazi u oblasti Jackson Hole.

Dok su tamo, primjećuju oglasnu tablu sa fotografijama zaposlenih mjeseca, među kojima je i pas.

U The Last of Us Part II, možete pronaći ne samo fotografiju psa na oglasnoj tabli za zaposlenog mjeseca iz jula 2013, već i poruku njegovog vlasnika, Majna, koja otkriva kod za otključavanje sefa u prodavnici.