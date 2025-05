Gori Balkan zbog scena kao iz "Zadruge" u "The Last of Us": Bizaran obrt u 4. epizodi sve podsetio na Stefani i Matoru

Ljudi širom sveta šokirani su neočekivanim obrtom u poslednjoj epizodi "The Last of Us".

Nakon Džoelove smrti, stvari definitivno nisu iste kada je reč o seriji "The Last of Us". Oni koji su igrali igricu već znaju kako će se radnja nadalje odvijati, ali mi, blaženi neznanjem, i dalje se "koprcamo" da zavolimo razvoj bez omiljenog Pedra Paskala.

Kao da njegova pogibija nije dovoljan šok, nego su nam kreatori servirali još jedan obrt koji je izuo sve iz cipela kako u svetu, tako vala i na Balkanu.

Pažnja, spojleri!

"Šta, dođavola, nije u redu sa Sijetlom?", je Dinino pitanje koje možda neće dobiti odgovor u četvrtoj epizodi druge sezone serije "The Last of Us", ali svakako služi kao snažan uvod u pretnje koje vrebaju unutar tog grada. Ujedno, ovo je i najuspelija epizoda sezone do sada — briljantna kombinacija čistog horora i nekih od najemotivnijih trenutaka serije, uz uvođenje jednog intrigantnog novog lika.

Novi lik u "The Last of Us"

Sijetl postaje potpuno ratna zona, a scene je posebno obeležio Ajzak, vođa frakcije WLF (Front za oslobodilački rat). Džefri Rajt se vraća ulozi iz video-igre The Last of Us Part 2, a ovoga puta dobija znatno više prostora da razvije lik. Otvaranje epizode donosi brutalno jasan uvod — gledamo kako Ajzak u spektakularnom obrtu okreće leđa fašističkoj FEDRA-i i priključuje se WLF-u. Hladnokrvnost s kojom Rajt izvodi ovaj zločin ostavlja jeziv utisak, a dodatno je pojačana kada ga vidimo jedanaest godina kasnije — transformisanog, nemilosrdnog, ali ne bez senki prošlosti koje ga prate.

Jeziva scena mučenja u ovoj epizodi bez sumnje je teška za gledanje, ali istovremeno predstavlja jedan od najupečatljivijih trenutaka serije "The Last of Us".

Kroz kameru i hladnokrvnu glumu Džefrija Rajta, koji tumači Ajzaka, lidera WLF-a, vidimo kako se nad Serafitom (pripadnikom suparničkog kulta) uspostavlja psihološka i fizička dominacija. Prvi put čujemo i pogrdni izraz koji WLF koristi za Serafite — "ožiljci", što dodatno ističe brutalnost i dehumanizaciju protivnika.

Eli i Dina ulaze u ratnu zonu

U međuvremenu, Sijetl je grad u ruševinama. Kada Eli i Dina ulaze u njega, nailaze na jezive prizore — ulice prekrivene leševima, zaraslim tenkovima i rđom. Na kraju dolaze do napuštene TV stanice, gde ih dočekuje pravi horor: pet obešenih i ritualno raskomadanih pripadnika WLF-a. Ova scena podseća na najjezivije vizuelne prikaze iz serije Hannibal i pokazuje da ni Serafiti nisu nevini — krvoproliće je obostrano.

U pozadini svega, pojavljuje se još jedan poznati užas – zaraženi. U skladu sa pravilima svakog horora, silazak pod zemlju nikada nije dobra ideja, a crvena boja uvek označava opasnost. Scena u napuštenim hodnicima podzemne železnice kulminira pojavom klikera i trkača, dok mrtvačka kola postaju klaustrofobična zamka za Belu i Dinu koje se bore za život.

Eli prima ugriz umesto Dine

Kraj epizode donosi snažne emocije. Tokom bekstva iz podzemlja, Eli prima ugriz umesto Dine — simbol ljubavi i žrtvovanja. Sledi drama kada joj Dina ne veruje da je otporna na virus, sve do jutra, kada se uverava da se Eli ipak nije preobratila, a upravo tada je usledila scena kao iz "Zadruge", odnosno "Elite".

Scena kao iz Zadruge

Dina priznaje Eli da je trudna, a u tom trenutku, njih dve kreću da se ljube, a potom imaju i intimni odnos. Ova scena je, sudeći po mrežama, mnoge podsetila na aktuelnu situaciju u rijalitiju u kom je Jovana Tomić Matora uplovila u vezu sa trudnom Stefani, što je izazvalo ogromne polemike u javnosti.

Sada se čini da se identična situacija odigrala i na velikom ekranu. Ipak, psiholozi imaju objašnjenje ma koliko da ulazak u vezu i intimni odnos sa osobom koja je priznala da je trudna sa drugim zvuči bizarno.

Određeni stručnjaci tvrde da ljudi imaju "izražen nagon za parenjem nakon iskustva bliske smrti". To bi moglo da objasni zašto se Eli prepustila strastima iako je Dina u drugom stanju, ali i zašto je nakon svega rekla: "OK, postajem tata".

Sve u svemu, epizoda je napravila haos i u svetu, ali i na Balkanu, te ostaje da vidimo kako će se dalje razvijati radnja.

Kako se, za sada, vama čini druga sezona "The Last of Us"? Pišite nam u komentarima.