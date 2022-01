NIJE SPOSOBNA NI ZA DETE KOJE IMA! Nakon TUČE u Zadruzi oglasila se baka učesnice - "Nisko je pala, sramota me je"

Učesnica Zadruge Viktorija Viki Miljković pobesnela je kad je primetila da njen dečko Marko Osmakčić gleda u Marijanu Zonjić, te je nasrnula na nju.

Obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom i svojom reakcijom odvojilo Viki od Zonjićeve, koja ju je zgrabila za kosu, a Mitrovićka je kažnjena tromesečnim honorarom od strane Velikog šefa.

Kada je reč o ovoj svađi i Vikinom nasrtaju, njena baka Regina otkrila je kako ona gleda na celu tu svađu i skandal, kao i na navode Viki da je pravila bebu sa Markom.

"Šta da komentarišem, pravo ja bih da je nominuju i izbace. To je njeno dno. Zbog Marka da izludi, ona treba da razmišlja o ovom detetu. Van pameti je, ona treba da misli o tom detetu, Marko nema nikoga. Potresem se sva. Ona samo gleda Marka, nek ga se mane i nek bude kao što je bila pre. Ja to ne mogu da gledam, verujte mi da se potresem. On je neki veliki kreten, nije ni to lepo od njega. Ona je toliko nisko pala, kao da ima 12 godina. Ona je tamo pet meseci, nije pozdravila dete, nije mu ni rođendan čestitala, a sve za Marka radi. Sramota me je više i da mi pričaju za taj seks", rekla je baka Regina i iznela svoje mišljenje o tome što je Viki s Markom pravila bebu:

"Šta će njoj beba? Ona ima jedno kod kuće. Ona nije sposobna ni za ovo dete koje je kod nas. Ocrnila me je i sramota me je. Ničemu ne vodi ovo. Ja je poznajem dobro, ona nema svoje ja, treba sama sebi da kaže: 'Koliko puta me je povredio'. Nemam više šta da kažem".

