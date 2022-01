LOMI PO RIJALITIJU, A NAPOLJU JE ČEKA DUG OD 300.000! Pevačica se pohvalila na Instagramu - "Recite joj da ide KAMATA!"

Pevačica i bivša rijaliti učesnica, Vesna Rivas, pohvalila se na Instagramu da je uspela na sudu da obori tužbu Dalilu i Dejana Dragojevića.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Dalila i Vesna nisu u dobrim odnosima i sreću se na sudu otkad ju je Dalila tužila.

Vesna je uspela da obori Dalilinu tužbu, a sada je sud doneo odluku da bosanska starleta mora da joj isplati 150.000 dinara plus da dodatno plati troškove suda koji su prilično veliki.

Rivas je sliku pobede koju je izvojevala na sudu objavila na društvenoj mreži Instagram, ispod čega je ostavila komentar iz koga se može zaključiti da o Dalili i Dejanu nema lepo mišljenje:

"Dobila sam Dalilu na sudu... A i Dejana... Pošto non stop mlati tamo po Zadruzi kako su me tužili i da je suđenje u toku, e pa javite joj da je izgubila i da mi je dužna 150.000 din, plus 129.600 din za troškove postupka, plus zatezna kamata na ove iznose za svaki dan, počevši od 24.06. 2021 god... I Dejana sam dobila, tačnije oborila njegovu tužbu kao neosnovanu, svojom protivtužbom i niko nikom (od nas dvoje ne duguje više ništa). Tako da Dragojevići, sa vama sam završila rijaliti još samo Dalila da plati šta je dužna... Znači, sa njom dok ne plati, nastavljam Rijaliti... Obavestite je da će je ubiti kamata, ako što pre ne reguliše dug..", napisala je Vesna ispod slike.