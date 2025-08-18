Stanarka jedne zgrade na Novom Beogradu otkrila je bombu u podrumu.

Izvor: MUP

Stanarka jedne zgrade rano jutros pozvala je policiju i tvrdila je da je pronašla bombu u podrumu zgrade u kojoj živi, saznaje "Telegraf". Na mjesto događaja ubrzo je stigla Kontradiverziona ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova.

Eksplozivna naprava je bezbjedno iznijeta iz zgrade. O slučaju je obaviješteno tužilaštvo.

Istraga će utvrditi ko ju je ostavio. Komšinica iz zgrade se kratko oglasila o ovom slučaju.

"Komšinica je otišla u podrum kako bi ga očistila i tamo zatekla bombu. Jako se uplašila i bila je uplašena sve dok je nisu odnijeli. Policija je sve stručno uradila da se niko od nas nije uplašio", rekla je druga stanarka ove zgrade.

(Telegraf/MONDO)