Broj noćenja povećan je za 30 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Izvor: Vlada Crne Gore

Za samo godinu, Institut „Simo Milošević“ u Igalu prošao je put od stečajnog stanja do stabilizacije poslovanja i ostvarene dobiti od 926 hiljada eura u prvoj polovini 2025. Prema riječima vlasnika HTP Vile Oliva, Žarka Rakčevića, ovi rezultati pokazuju da je ova zdravstveno-turistička ustanova na dobrom putu da povrati lidersku poziciju u regionu.

Broj noćenja povećan je za 30 odsto u odnosu na isti period prošle godine – sa 53.917 na 70.501, dok je prihod od prodaje dostigao 5,67 miliona eura. Prosječan prihod po jednom noćenju porastao je na 80,42 eura, što pokazuje da se primjenjuje poslovni model dobrog domaćina, naglašava Rakčević.

„Institut je prije samo godinu bio pred stečajem, sa blokiranim računom i neisplaćenim zaradama zaposlenima, a danas imamo pozitivno poslovanje i dobit od više od 926 hiljada eura. Uspjeli smo da obezbijedimo stabilnost i stvorimo uslove za oporavak. To je najbolji dokaz da se javno-privatnim partnerstvom i zajedničkim radom može postići uspjeh“, rekao je Rakčević za Bankar.

Ključnu prekretnicu, kako navodi, donijela je odluka Vlade da, zajedno sa HTP Vile Oliva i pozajmicom od po pet miliona eura, odblokira račun Instituta. Time je, kaže, otklonjena najveća prepreka za nastavak rada i otvoren prostor za investicije u modernizaciju.

„Zaista je bilo neodrživo da boravak fondovskog pacijenta košta samo 37 ili 38 eura po danu. Danas imamo realnu ekonomsku cijenu, što je bila prekretnica u spašavanju Instituta. Vlada je u ovom slučaju postupila ispravno, čime je omogućeno da se više od pet hiljada građana Crne Gore rehabilituje u Institutu“, ističe Rakčević.

Plan restrukturiranja, usvojen uz saglasnost većinskog i manjinskog vlasnika, predviđa dokapitalizaciju od 21,5 miliona eura – od čega će država kao većinski vlasnik pokriti 14,5 miliona, a HTP Vile Oliva sedam miliona eura. Taj novac biće iskorišten za pokriće gubitaka.

„Ovih nedjelja, sa malim zakašnjenjem, sprovodi se postupak javne ponude za prodaju akcija zainteresovanih manjinskih akcionara. U prvom krugu je otkupljeno 3.042 akcije po cijeni od 58 eura. Ono što je činjenica jeste da postoji dogovor da se riješi pitanje vlasništva nad zemljištem, jer je to jedna neobična situacija iz našeg ugla – da je zemljište oko Instituta državno, a postoji bezbroj činjenica koje ukazuju na to da zemljište treba da bude vlasništvo samog Instituta. To bi obezbijedilo pristup kreditnim sredstvima, tako da bi Institut čak i bez državnih donacija mogao od bilo koje ozbiljne banke dobiti kredit. Racionalnim odlukama i ulogom dobrog domaćina, Institut bi ušao u novu razvojnu fazu sa četiri zvjezdice i snažnim povratkom na inostrana tržišta“, napominje Rakčević.

On je podsjetio i da se ne slaže sa Vladom u svim aspektima turističke politike, ali da je u ovom slučaju napravljen ispravan potez.

„U određenim situacijama imam neslaganje i rezerve oko Vladinih poteza u turizmu (recimo oko povećanja stope PDV-a). Međutim, kada je riječ o Institutu ‘Simo Milošević’, Vlada je donijela pravu odluku. Smatram da je to dobar primjer kako javno-privatno partnerstvo može funkcionisati“, naglašava Rakčević.

Iako je opasnost od stečaja otklonjena, pred Institutom stoje brojni izazovi: konsolidacija tržišne pozicije, modernizacija infrastrukture i jačanje konkurentnosti u zdravstvenom turizmu. Rakčević je, ipak, uvjeren da su postavljeni temelji za dugoročan uspjeh.

„Ono što je najvažnije jeste da je Institut spašen i vraćen na zdrave temelje. Sada imamo jasnu strategiju, partnerstvo države i privatnog kapitala i povjerenje zaposlenih. Uvjeren sam da je Institut pred novom razvojnom fazom i da će biti primjer uspješnog poslovanja u Crnoj Gori“, zaključio je Rakčević.