Volodimir Zelenski sastao se sa Kit Kelogom uoči sastanka sa Donaldom Trampom.

Izvor: PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages / imago stock&people / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prvi je stigao u Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama i imao je bilateralni sastanak sa Kit Kelogom, američkim specijalnim izaslanikom za Ukrajinu. Nakon sastanka, obratio se predstavnicima medija, a kasnije u toku dana ga očekuje sastanak sa Donaldom Trampom, a potom i multilateralni sastanak na kom će učestvovati i evropski lideri.

"Kada se razgovara o miru u jednoj državi u Evropi, to onda znači mir za cijelu Evropu. Spremni smo da nastavimo da radimo i da uložimo maksimalan trud da se rat završi i da se osigura bezbijednost, to su ključne poruke.

Sinoć su Rusi natavili da nas napadaju - među poginula je i dvoje djece, mnogo ljudi je povrijeđeno. Ljudi su spavali kada je ruska armija pokrenula raketni napad na gradove.

Razgovarali smo o situaciji na frontu i našim jakim diplomatskim sposobnosima. Rusija se jedino može natjerati na mir kroz snagu, predsjednik Tramp ima tu snagu.

Moramo da uradimo sve da bismo osigurali uspostavljanje mira. Hvala vam", rekao je Zelenski, prenosi britanski "Gardijan".

Da podsjetimo, sa Zelenskim na sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvuje više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute stižu u Vašington na sastanak.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.