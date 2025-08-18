Požari na području Podgorice nanijeli su veliku štetu poljoprivrednim gazdinstvima u Piperima, oko Drezge, Donjih Kuča i prema Lješanskoj nahiji.

Izvor: Vlada Crne Gore

Nakon konačnog olakšanja nakon obuzdavanja vatrene stihije, pred mještanima predjela koji su gorjeli je procjena i sanacija štete.

Prema riječima Petra Nuculovića, šefa Odjeljenja za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada, više od 150 poljoprivrednika pretrpjelo je manju ili veću štetu, a najviše su stradali vinogradi, voćnjaci, plastenici, staje, pčelinjaci i stočna hrana, pišu Vijesti.

Formirana je komisija od oko deset članova koja će u narednih 15 do 20 dana procjenjivati obim štete.

Nuculović je u "Bojama jutra" na Televiziji Vijesti ocijenio da je riječ o najvećim gubicima u posljednjih 25 godina i naglasio da će pogođenim domaćinstvima biti potrebna višegodišnja pomoć kako bi obnovili proizvodnju.

"Imamo neku pretpostavku da će komisija obilaziti najmanje 15 dana teren da bi to procijenila. A na teritoriji glavnog grada sigurno je, po mojoj procjeni, preko 150 poljoprivrednika pretrpjelo manju ili veću štetu. Tako da je to jedna cifra baš zabrinjavajuća, da kažem. I dosta će poljoprivrednika, posebno ovih voćara i vinogradara, njima će trebati baš jedan dugi period da se oporave", rekao je Nuculović, prenose Vijesti.

Na pitanje da li je stradala stočna hrana, oprema, infrastruktura, plastenici, sistemi za navodnjavanje, Nuculović je rekao da je stradala stočna hrana, staje, voćnjaci, vinogradi, pčelinjaci, te da su nekima stradale nažalost i kuće.

"U tim situacijama poljoprivrednici su pretrpjeli baš ogromnu štetu. Tako da su neki imali sreće u nesreći, pa im je izgorio samo vinograd. Imam još jednu činjenicu, jako bitnu, za poljoprivrednike. Određeni poljoprivrednici koji imaju grla, oni su ta grla svakog dana, iako je temperatura velika, izvodili na ispašu prije podne i pred noć, sada više nema ni pašnjaka. Sve je izgorelo, sve je uništeno, tako da su u jako nezgodnoj situaciji", rekao je Nuculović.