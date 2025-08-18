Donald Tramp se oglasio uoči velikog sastanka u Bijeloj kući sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Izvor: x/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" uoči sastanka u Bijeloj kući sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima. Zelenski se vraća u Ovalnu kancelariju iz koje je izbačen 28. februara na prvom sastanku sa Trampom zbog žestoke svađe koja je izbila pred novinarima.

"Veliki dan u Bijeloj kući. Nikada nismo imali ovoliko evropskih lidera u istom trenutku.

Velika čast za Sjedinjene Države. Hajde da vidimo koji će rezultat biti", napisao je Tramp.

Da podsjetimo, sa Zelenskim na sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvuje više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute stižu u Vašington na sastanak.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci

Vidi opis Tramp se oglasio pred ključni sastanak za Ukrajinu: Prošli put se posvađao sa Zelenskim, pa ga izbacio napolje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Šta se desilo prethodnog puta na sastanku Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog?

Prethodni sastanak američkog i ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući je prošao katastrofalno. Dogodio se u petak 28. februara ove godine i izbila je žestoka svađa pred predstavnicima medija koji su takođe “napadali” Zelenskog, a sve je kulminiralo izbacivanjem iz Ovalne kancelarije.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog kada su se posvađali u Bijeloj kući