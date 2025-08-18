Načelnik Direkcije za operativne poslove Radomir Šćepanovic saopštio je danas da u Podgorici gori na Bioču, u Danilovgradu na Topolovu, a u Nikišiću na Petrovićima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je na konferenciji za medije povodom aktuelne situacije sa požarima, koja se održava u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), rekao da je riječ o slabijim požarima, dodajući da su ekipe još na terenu, kako prenose "Vijesti".

"Danas na raspolaganju imamo sedam letjelica koje gase požar. Na gašenju požara u rejonu Danilovgrada gase dva helikoptera Češke i Srbije. Moram istaći da smo svi i dalje pripravni", kazao je Šćepanović.

Šef Odsjeka za obuke i operativne aktivnosti Milan Radović kazao je da je tim vatrogasaca iz Austrije i dalje tu, kako prenose "Vijesti".

"Produžili smo boravak iz preventivnih razloga… Veliku zahvalnost dugujemo i svim službama zaštite i spašavanja iz svih gradova, kao i Vojsci Crne Gore", kazao je Radović.

Zahvalio se oficirima iz različitih opština koji su pružili podršku.